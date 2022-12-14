Зеленский назвал лидерам G7 три шага "для ускорения наступления мира"

Это предоставление Киеву современных танков, артиллерии и снарядов, а также ракет большей дальности; поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году; выполнение "формулы мира" из 10 пунктов

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые, по его мнению, необходимо сделать для скорейшего наступления мира.

"Должна быть продолжена поддержка Украины. В следующем году - так же, как и в этом. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги - то, что ускорит наступление мира. Я перечислю эти шаги. Их три", - заявил он на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Первый, по его словам, - это "новая сила". "Украина нуждается в современных танках. <...> Нам нужно больше реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет", - сказал Зеленский. Вторым шагом он назвал поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности, в частности, защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом, по утверждению Зеленского, является выполнение "формулы мира" из 10 пунктов, предложенной им на саммите G20 в Индонезии. Для определения сроков реализации этого плана президент Украины предлагает созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit.

Зеленский, выступая 15 ноября перед участниками саммита Группы двадцати, заявил, что пришло время прекратить боевые действия и что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. В МИД РФ, комментируя предложенную Зеленским "формулу мира", заявили, что в Киеве настроены не на прекращение боевых действий и переговоры, а дальнейшую эскалацию конфликта. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, переговорная позиция РФ, обеспечивающая ее территориальную целостность в составе всех субъектов, в том числе принятых в РФ в последнее время, незыблема.