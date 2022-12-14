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Военное обозрение

Экс-сотрудница разведки США: Вашингтон не достигнет целей на Украине, конфликт пора заканчивать

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Источник изображения: topwar.ru

США не смогут достичь в конфликте на Украине желаемых результатов. Поэтому сейчас необходимо сосредоточить внимание на том, как этот конфликт прекратить. Такую точку зрения озвучила бывшая сотрудница американской разведки Ребека Коффлер в интервью Fox News.

По словам эксперта, США потратили колоссальные финансовые средства на поддержку Украины. Но, несмотря на то, что конфликт продолжается уже десять месяцев, ни одна из сторон не может добиться победы. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли еще в ноябре 2022 г. заявлял, что вероятность победы Украины в конфликте нельзя назвать высокой.

Американских аналитиков беспокоит и тот факт, что из-за событий на Украине вооружение и финансовую помощь в достаточном количестве не получает Тайвань. Между тем, это куда более приоритетное направление для США в контексте нарастающего противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К тому же, американская IT-индустрия во многом зависит от уникальной тайваньской промышленности.

Поскольку Тайвань недополучает деньги и оружие от США, снижается его способность защитить себя в случае агрессии со стороны Китая. И это – тоже негативное следствие событий на Украине.

Кроме того, США несут непомерные финансовые расходы по содержанию как украинских вооруженных сил, так и всей украинской государственной системы в целом. Ведь сейчас украинская экономика фактически не может нормально функционировать. Желающих спонсировать Украину годами в США все меньше. Поэтому Вашингтону рано или поздно, но придется сокращать объемы финансирования киевского режима.

Наконец, отмечает Коффлер, остается вполне реальным и риск нанесения удара тактическим ядерным оружием по территории Украины. Именно из этих опасений США модифицировали передаваемые Украине реактивные системы залпового огня таким образом, чтобы из них было невозможно обстреливать «глубинные» российские территории.

Таким образом, выход из сложившейся ситуации, по мнению Коффлер, есть только один – добиваться прекращения конфликта. Ведущую роль в его урегулировании как раз и может сыграть Вашингтон, поскольку сегодня Украина всецело зависит от американской военной и финансовой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что ему скажут в Белом доме. Если США дадут команду на прекращение конфликта, то так оно и произойдет: Зеленский сразу согласится на переговоры с Москвой, причем на тех условиях, какие ему назовут в Белом доме.

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Китай
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