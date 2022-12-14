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РИА Новости

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности

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Военнослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии.
Источник изображения: © AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov

Минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности в войсках

МИНСК, 13 дек — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, заявило Минобороны республики.

Проверка проводится по поручению президента и под руководством государственного секретариата Совета безопасности.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в релизе.

В Минобороны предупредили, что на время маневров ограничено движение транспорта по некоторым дорогам и участкам местности.

Последний раз внезапную проверку боеготовности проводили в Белоруссии 11 и 12 октября. Тогда в ней участвовало около 500 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, а задачей Минска назвал недопущение ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.

После этого Белоруссия не раз сообщала о провокациях на границе и усиливала меры безопасности. Лукашенко, со своей стороны, предупреждал, что в случае нападения на республику Минск вместе с Москвой ответит так, что "не только Европа задрожит".

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Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
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