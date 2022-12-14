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ТАСС

FT: противостояние с Россией серьезно истощило запасы вооружений Украины

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ЗРК С-300 ПВО Украины
ЗРК С-300 ПВО Украины.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Газета сообщила, что "Киев расходует боеприпасы пугающими темпами"

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Конфликт с Россией истощил боезапасы к системам ПВО Украины. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на оценки представителей Вооруженных сил Украины.

Как отмечает издание, "Киев расходует боеприпасы пугающими темпами". В частности, Financial Times обращает внимание на заканчивающиеся "боекомплекты и запчасти для зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук", являющихся основой ПВО Украины".

Между тем РФ "по-прежнему обладает обширным арсеналом" крылатых ракет, констатирует газета. Делать предположения насчет того, что у России могут каким-то образом истощиться запасы ракет, "вероятно, не лучшая стратегия", приводит Financial Times слова Алексея Мельника из аналитического центра Разумкова в Киеве.

В распространенном в понедельник заявлении лидеров Группы семи (G7) указывается, что страны продолжат оказывать Киеву военную помощь с акцентом на предоставление украинским вооруженным силам средств ПВО.

Государства G7 начали активно поставлять вооружения Киеву вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. По итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Германии в мае страны "семерки" договорились оказывать помощь ВСУ "до тех пор, пока это будет необходимо". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
С-300
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