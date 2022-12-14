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Военное обозрение

Американское издание: Иран ограничит дальность баллистических ракет, предназначенных для передачи России

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Источник изображения: topwar.ru

Иран ограничит дальность баллистических ракет, которые якобы планирует передать России, утверждает американский новостной веб-сайт Axios, ссылаясь на четырех неназванных израильских высокопоставленных чиновников.

По данным издания, израильская разведка якобы получила данные о том, что Иран готовится ограничить дальность баллистических ракет, предназначенных для передачи России, для того, чтобы не попасть под резолюцию ООН № 2231, которая запрещает другим странам получать иранские баллистические ракеты и беспилотники, имеющие дальность более 300 км и полезную нагрузку более 500 кг до октября 2023 года.

В связи с этим, в Тегеране якобы намерены уменьшить дальность поражения баллистических ракет Fateh-110, а ракеты Zolfaghar вообще не будут поставляться в Россию.

Fateh-110 с дальностью 300 км будут ограничены в дальности, а 700-километровые Zolfaghar не будут поставлены в РФ

- пишет сайт.

В Иране никак не комментируют появившуюся информацию, ранее сообщалось, что Иран не намерен поставлять России какие-либо ракеты, российская оборонная промышленность прекрасно справляется с производством ракет баз привлечения сторонних ресурсов. В то же время на Западе продолжают утверждать, что Иран якобы готовит передачу России неназванного количества баллистических ракет.

Между тем Киев не смог предоставить доказательства якобы применения на Украине иранских беспилотников на прошедшей встрече украинских и иранских экспертов по теме БПЛА. Как заявил глава иранского Минобороны Мохаммад Реза Аштиани, никаких подтвержденных документов от украинской стороны представлено не было, все ограничилось голословными заявлениями.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Компании
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Проекты
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