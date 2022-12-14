Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева

Пушилин: удары по энергообъектам Украины затрудняют логистику и приближают поражение Киева

ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Военное поражение Киева приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

"Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", - сказал он.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.