Войти
Военное обозрение

В Словакии заработал ремонтный центр по восстановлению переданных ВСУ вооружений

163
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия открыла на территории Словакии центр ремонта военной техники украинской армии, первые САУ Panzerhaubitze 2000 из наличия ВСУ уже доставлены для проведения ремонтных работ. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг.

О том, что в Словакии будет открыт центр по ремонту поврежденной техники ВСУ, заявила в середине ноября министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт по итогам встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надем. Стороны обсудили условия открытия центра и договорились, что основное внимание будет уделено самоходным гаубицам и системам залпового огня. По срокам открытия центра информации не было, но видимо немцы торопились и открыли его уже через две недели после объявления.

Как уточняется, организацией ремонтной базы занимается немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann, расположен центр недалеко от украинской границы, чтобы не таскать далеко поврежденную технику.

Для нас это очень важный вклад в поддержку украинских вооруженных сил. Мы можем помочь обеспечить постоянную работоспособность систем вооружения, которые мы передали и которые так успешно использовали

– заявил Фрейдинг.

Между тем соседняя Чехия заявила о планах трудоустроить на своих оборонных предприятиях "тысячи" украинских специалистов, поскольку оборонной промышленности Чехии не хватает "высококвалифицированных рабочих". Договоренность об этом достигнута на переговорах чешского премьера Петра Фиалы и Зеленского. Как заявили в Праге, это будет выгодно и Украине и Чехии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Чехия
Компании
Krauss-Maffei
Похожие новости
28.11.2022
США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы
18.11.2022
Словакия получит 15 танков Leopard 2A4
16.11.2022
Германия откроет в Словакии ремонтный центр по восстановлению переданных ВСУ вооружений
19.05.2022
Чехия планирует получить немецкие ОБТ "Леопард-2" после передачи Т-72 Украине
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
22.10.2007
Корпорация ТВЭЛ вошла в состав "Атомэнергопрома"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин