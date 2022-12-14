В Словакии заработал ремонтный центр по восстановлению переданных ВСУ вооружений

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Германия открыла на территории Словакии центр ремонта военной техники украинской армии, первые САУ Panzerhaubitze 2000 из наличия ВСУ уже доставлены для проведения ремонтных работ. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг.

О том, что в Словакии будет открыт центр по ремонту поврежденной техники ВСУ, заявила в середине ноября министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт по итогам встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надем. Стороны обсудили условия открытия центра и договорились, что основное внимание будет уделено самоходным гаубицам и системам залпового огня. По срокам открытия центра информации не было, но видимо немцы торопились и открыли его уже через две недели после объявления.

Как уточняется, организацией ремонтной базы занимается немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann, расположен центр недалеко от украинской границы, чтобы не таскать далеко поврежденную технику.

Для нас это очень важный вклад в поддержку украинских вооруженных сил. Мы можем помочь обеспечить постоянную работоспособность систем вооружения, которые мы передали и которые так успешно использовали

– заявил Фрейдинг.

Между тем соседняя Чехия заявила о планах трудоустроить на своих оборонных предприятиях "тысячи" украинских специалистов, поскольку оборонной промышленности Чехии не хватает "высококвалифицированных рабочих". Договоренность об этом достигнута на переговорах чешского премьера Петра Фиалы и Зеленского. Как заявили в Праге, это будет выгодно и Украине и Чехии.