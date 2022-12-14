Франция поставила на Украину партию 155-мм самодвижущихся пушек TRF1

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Франция передала Украине партию 155-мм самодвижущихся пушек TRF1, снятых с вооружения французской армии. Об этом пишет французская пресса со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Всего Киев получил шесть артиллерийских орудий, такое количество назвал французский министр. Когда орудия были доставлены на Украину не уточняется, просто констатируется, что они уже находятся на вооружении ВСУ. Впервые о передаче неназванного количества 155-мм пушек TRF1, уже снятых с вооружения французской армии и выведенных из эксплуатации, сообщалось в начале сентября. Тогда же стало известно, что орудия были выкуплены у французской армии компанией S2M-Equipement, которая продала их украинскому Минобороны.

По последним данным, на вооружении французской армии оставалось 12 самодвижущихся артиллерийских орудий TRF1 калибра 155 мм. Шесть из них были отправлены Киеву.

TRF1 — французская 155-мм самодвижущаяся пушка. Производилась компанией GIAT. В отличие от просто буксируемых орудий, может самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/час. Расчёт - 8 человек (наводчик, командир, 2 заряжающих, оператор зарядного устройства, 2 прави́льных, водитель). Дальность стрельбы - 24 км обычными снарядами, 30 км активно-реактивными, скорострельность - 6 выстрелов /минуту.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон обещал Зеленскому поставить дополнительную партию самоходных гаубиц CAESAR к тем восемнадцати, которые уже стоят на вооружении ВСУ. В отличие от первых САУ, переданных из наличия французской армии, новые предназначались армии Дании, но датчане решили ими поделиться, считая, что Украине "нужнее". Всего Киев получит 6 новых САУ, сроки поставки не раскрываются.