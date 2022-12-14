Войти
Военное обозрение

Франция поставила на Украину партию 155-мм самодвижущихся пушек TRF1

157
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Франция передала Украине партию 155-мм самодвижущихся пушек TRF1, снятых с вооружения французской армии. Об этом пишет французская пресса со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Всего Киев получил шесть артиллерийских орудий, такое количество назвал французский министр. Когда орудия были доставлены на Украину не уточняется, просто констатируется, что они уже находятся на вооружении ВСУ. Впервые о передаче неназванного количества 155-мм пушек TRF1, уже снятых с вооружения французской армии и выведенных из эксплуатации, сообщалось в начале сентября. Тогда же стало известно, что орудия были выкуплены у французской армии компанией S2M-Equipement, которая продала их украинскому Минобороны.

По последним данным, на вооружении французской армии оставалось 12 самодвижущихся артиллерийских орудий TRF1 калибра 155 мм. Шесть из них были отправлены Киеву.

TRF1 — французская 155-мм самодвижущаяся пушка. Производилась компанией GIAT. В отличие от просто буксируемых орудий, может самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/час. Расчёт - 8 человек (наводчик, командир, 2 заряжающих, оператор зарядного устройства, 2 прави́льных, водитель). Дальность стрельбы - 24 км обычными снарядами, 30 км активно-реактивными, скорострельность - 6 выстрелов /минуту.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон обещал Зеленскому поставить дополнительную партию самоходных гаубиц CAESAR к тем восемнадцати, которые уже стоят на вооружении ВСУ. В отличие от первых САУ, переданных из наличия французской армии, новые предназначались армии Дании, но датчане решили ими поделиться, считая, что Украине "нужнее". Всего Киев получит 6 новых САУ, сроки поставки не раскрываются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Франция
Похожие новости
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
04.10.2022
Франция может передать Украине до 20 бронетранспортеров "Бастион"
17.06.2022
Литва приобретет 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk II
20.11.2014
Положение поставщиков вооружений на рынке стран Южной Америки по фактическому экспорту ВиВТ в 2006-2013 гг.
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин