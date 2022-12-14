Латвийские ВВС получили два первых американских вертолёта UH-60M Black Hawk

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Прибалтийские лимитрофы продолжают вооружаться, Латвия получила первые американские многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk. Винтокрылые машины уже доставлены на территорию республики.

На авиабазе в Лиелварде приземлился американский военно-транспортный самолет C-17, доставивший в Латвию два вертолета UH-60M Black Hawk для ВВС республики. Это первая поставка вертолетов из США. Всего Рига должна получить четыре американских вертолета, которые заменят советские машины, еще остающиеся на вооружении латвийской армии.

Техника доставлена в почти собранном виде, так что больших работ по сборке вертолетов проводить не надо. Предварительно они были облетаны на территории одной из стран НАТО в Европе, откуда их уже перебросили в Латвию. Ввести в эксплуатацию новые UH-60M Black Hawk планируется к концу января 2023 года.

Мне очень приятно сообщить, что сегодня мы получили первые 2 вертолета Black Hawk для наших Вооруженных Сил (...) Эти вертолеты очень важны в нашей авиации, потому что ресурсы, которые были у нас из так называемого советского наследия, исчерпаны

- заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Латвия должна была получить четыре американских вертолета UH-60М Black Hawk в течение трех лет, т.е. первый в конце 2022 года, потом два в 2023 году, и последний четвертый - в 2024, однако планы поменялись в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Еще два вертолета Латвия получит в следующем году.

Как ранее сообщалось, в 2018 году Госдеп США одобрил продажу Латвии четырех вертолетов UH-60M Black Hawk, а также сопутствующего оборудования, включая 10 двигателей, на сумму примерно в 175 млн. долларов. В агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Соединенных Штатов заявили, что продажа вертолетов направлена на поддержку внешней политики и внутренней безопасности США, а также безопасность союзника по НАТО. Эти четыре вертолета значительно увеличат возможности Латвии по переброске войск, антитеррористической деятельности, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду.