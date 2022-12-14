ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» на марьинском направлении

ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на марьинском направлении

Российские военные применили ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» по укрепленному району Вооруженных сил (ВС) Украины на марьинском направлении. Соответствующие кадры 13 декабря опубликовали «РИА Новости».

Как следует из комментария к видео, представлены результаты боевой работы группы «Викинг».

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) применили РСЗО «Торнадо-Г, представляющую из себя усовершенствованную версию РСЗО «Град».

На кадрах показано успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 мм.

Ранее, 4 декабря, Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Торнадо-Г» Южного военного округа в ходе специальной военной операции.

Вооружение эффективно подавляет цели. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения живой силы, артиллерийские и минометные батареи, колонны техники противника.

122-миллиметровая РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

Как отмечается, РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

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