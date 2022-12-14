Войти
Известия.ru

ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» на марьинском направлении

186
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на марьинском направлении

Российские военные применили ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» по укрепленному району Вооруженных сил (ВС) Украины на марьинском направлении. Соответствующие кадры 13 декабря опубликовали «РИА Новости».


Как следует из комментария к видео, представлены результаты боевой работы группы «Викинг».

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) применили РСЗО «Торнадо-Г, представляющую из себя усовершенствованную версию РСЗО «Град».

На кадрах показано успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 мм.

Ранее, 4 декабря, Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Торнадо-Г» Южного военного округа в ходе специальной военной операции.

Вооружение эффективно подавляет цели. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения живой силы, артиллерийские и минометные батареи, колонны техники противника.


122-миллиметровая РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

Как отмечается, РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Торнадо
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.11.2022
Минобороны показало кадры работы в зоне спецоперации РСЗО «Торнадо-С»
23.12.2021
Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
18.09.2014
Крым превращается в неприступную крепость
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин