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Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

Поражение Украины приближается благодаря тому, что Россия наносит удары по энергосистеме страны, заявил 13 декабря и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин в беседе с «РИА Новости».

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делает невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где Вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — пояснил он.

Ранее, 13 декабря, Пушилин сообщил о том, что больше половины территории ДНР освобождено от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и добавил, что на данный момент стоит задача освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

До этого, 12 декабря, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал о том, что восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии невозможны в ближайшее время из-за нарушения систем сообщения между областями. Он добавил, что восстановительные работы на крупных объектах практически не проводятся из-за опасения новых ударов и отсутствия запасов крупного оборудования. Вместо этого потребителей переводят на резервные системы энергоснабжения.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский проинформировал Байдена о последствиях российских ударов и призвал главу Белого дома сделать всё возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны для защиты еще работающих энергообъектов.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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