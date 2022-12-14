МО РФ показало уничтожение украинских воздушных объектов расчетом «Тор»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса имеют преимущественные цели — беспилотники украинских боевиков. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России во вторник, 13 декабря.

Комплекс «Тор-М2» может обнаружить в небе сразу четыре десятка объектов на расстоянии более 30 км от позиционного района, а поражать способен в том числе во время совершения марша. Для выполнения стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки комплекса к пуску.

После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции, так как это ключевой вопрос сохранности техники и безопасности личного состава.

Подразделения противовоздушной обороны ЮВО круглосуточно выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов.

Ранее, 18 октября, Минобороны РФ показывало кадры работы ЗРК «Тор». Комплексы противовоздушной обороны круглосуточно предотвращают нападения воздушных объектов украинских боевиков. ЗРК могут поражать разные типы целей: самолеты, вертолеты, БПЛА и баллистические ракеты.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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