Финляндия приобретает израильские противотанковые управляемые ракеты Spike

Министерство обороны Финляндии 9 декабря 2022 года сообщило о закупке для вооруженных сил Финляндии у израильской компании Rafael Advanced Defense Systems крупных партий противотанковых управляемых ракет Spike-SR, Spike-LR2 и Spike-ER2 на общую сумму 223,6 млн евро (без НДС). Закупка будет осуществлена через закупочное агентство НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency) и программу НАТО по сотрудничеству по сухопутным боевым ракетам (Land Combat Missiles partnership program).

Переносная пусковая установка противотанкового ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-MR/LR (финское обозначение PSTOHJ2000M) сухопутных войск Финляндии (с) Оборонительные силы Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило, что ракеты Spike-SR и Spike-LR2 приобретаются для пополнения противотанковых средств в рамках программы ускоренных дополнительных закупок финской армии. Закупка Spike-LR2 увеличит боезапас ракет к ранее закупленным противотанковым ракетным комплексам Spike-MR/LR (финское обозначение PSTOHJ2000M). Легкие противотанковые ракетные комплексы Spike-SR закупаются Финляндией впервые. Ракеты Spike-ER2 закупаются для береговой обороны ВМС Финляндии. Судя по стоимости контракта, количество закупаемых ракет является весьма значительным и в разы увеличит финский противотанковый потенциал.

Ранее Финляндия по контракту 2000 года стоимостью 50 млн долл приобрела для своих сухопутных войск 100 переносных пусковых установок ПТРК Spike-MR/LR (PSTOHJ2000M) с 300 ракетами Spike-MR (масса 14 кг, дальность стрельбы 2500 м) и 200 ракетами Spike-LR (масса 14 кг, дальность стрельбы 4000 м). Для береговой обороны ВМС Финляндии в качестве легкого противокорабельного оружия по контрактам 2002 и 2006 годов были приобретены 18 пусковых установок и 400 ракет Spike-ER (масса 33 кг, дальность до 8000 м), этот комплекс имеет финское обозначение Rannikko-Ohjus 2006 (RO 06). Все эти комплексы и ракеты поставлялись с германской производственной линии консорциума EuroSpike GmbH - совместного предприятия Rafael и германских компаний Diehl Defence и Rheinmetall.

Закупаемые теперь Финляндией модифицированные ракеты Spike-LR2 имеют массу 12,7 кг и дальность до 5500 м, а модифицированные ракеты Spike-ЕR2 - массу 35 кг и дальность до 10 км.

Заказанный Финляндией комплекс Spike-SR представляет собой легкий переносной вариант ПТРК семейства Spike разработки Rafael и был впервые представлен в 2012 году. Ракета Spike-SR весит 8 кг, ее вес в транспортно-пусковом контейнере 9,6 кг, минимальная дальность стрельбы составляет 50 м, а максимальная дальность составляет 2000 м. Особенностью Spike-SR является отсутствие специальной отдельной пусковой установки с прицелом - запуск ракеты производится из одноразового транспортно-пускового контейнера с плеча, при этом захват цели перед пуском осуществляется через головку самонаведения самой ракеты с выводом изображения на небольшой дисплей на ТПК. Ракета оснащена удешевленной неохлаждаемой электронно-оптической инфракрасной тепловизионной головкой самонаведения типа IIR с жесткой установкой, в отличие от более мощной ГСН на карданном подвесе в версиях Spike-MR / LR / ER. Боевая часть может быть либо многоцелевой тандемной кумулятивной боевой частью с фугасно-осколочным эффектом, либо бронебойно-фугасно-осколочной боевой частью (PBF). До последнего времени единственным известным значительным заказчиком ПТРК Spike-SR был Сингапур (по контракту 2016 года), а в начале 2022 года контракт на закупку 500 ПТРК Spike-SR на сумму более 40 млн евро с консорциумом EuroSpike заключила Эстония.

Пусковая установка противотанкового (противокорабельного) ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-ЕR (финское обозначение Rannikko-Ohjus 2006) береговой обороны ВМС Финляндии (с) Оборонительные силы Финляндии

Легкий переносной противотанковый ракетный комплекс Rafael Spike-SR (с) Оборонительные силы Финляндии