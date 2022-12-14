Финский бронетранспортер XA-180 впервые стал трофеем российской армии

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Поставленный из Финляндии первый бронетранспортер XA-180 Pasi стал трофеем воинов-освободителей.

Как сообщает "РГ: русское оружие", трехосная машина не имеет каких-то видимых повреждений, разве что спустило переднее правое колесо. Да и, по всей видимости, "сто восьмидесятый" забуксовал.

Чтобы не попасть под огонь российской артиллерии или бронетехники, экипаж сбежал, даже не сняв с крыши корпуса 12,7-мм пулемет НСВТ "Утес".

Обращают на себя внимание закрепленные на борту и начавшие ржаветь цепи противоскольжения, которые можно использовать как в условиях распутицы, так и в гололед.

Первая информация о поставках таких бронетранспортеров украинским неонацистам была обнародована в середине сентября. Причем никакой официальной информации от Хельсинки не прозвучало.

XA-180 эксплуатируются в Финляндии с 1984 года и в настоящее время уже считаются устаревшими. В качестве "донора" узлов и агрегатов для них использовался среднеразмерный двухосный армейский вездеход Sisu SA-150.

Высота БТРа - 2300 мм, длина - 7350 мм, ширина - 2900 мм. В корме прорезаны два люка, а в бортах имеются бойницы для стрелкового оружия и приборы наблюдения. Максимальная толщина бронирования достигает 10 мм. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 236 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 9 км/ч. Запас хода - 800 км. Боевая масса - 15500 кг. Экипаж - два человека, плюс шестнадцать пехотинцев.

БТР уже применялись ВСУ в боевых действиях, но не слишком удачно. Они продемонстрировали недостаточную защиту. Большим недостатком признано открытое расположение пулеметчика. Тем не менее, данный экземпляр неплохо смотрелся бы среди украинской трофейной техники в подмосковном парке "Патриот".