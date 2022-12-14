Иранские пилоты осваивают тяжелый российский истребитель

MWM: пилоты иранских ВВС проходят обучение на Су-35

По данным американских чиновников, пилоты ВВС Ирана начали обучение на российских истребителях Су-35, пишет MWM. Со ссылкой на официальных лиц США автор статьи сообщает, что между Москвой и Тегераном зарождается "полноценное оборонное партнерство".

После сентябрьского заявления ВВС Ирана о возможных закупках тяжелых российских истребителей Су-35 чиновники США девятого декабря сообщили, что пилоты ближневосточной страны уже начали обучение в России, а поставки начнутся в 2023 году. Ранее наблюдался всплеск экспорта иранских вооружений в Россию в поддержку ее военных действий против украинских и союзных сил НАТО — при этом считается, что иранские беспилотники переписали правила игры в пользу России. Кроме того, американские источники предполагают, что в будущем за ними могут последовать баллистические ракеты малой дальности. Таким образом, американские официальные лица упомянули о зарождении "полноценного оборонного партнерства" двух стран, которое идет вразрез с недавней нерешительностью России и неготовностью укреплять связи в сфере безопасности с Тегераном из-за давления Запада и Израиля.

Американские чиновники подчеркивали, что это партнерство в сфере обороны представляет собой угрозу для соседей Ирана. Поэтому широко высказывались предположения, что сообщения о грядущем усилении иранских ВВС российскими истребителями призваны в первую очередь упрочить давление на арабские государства Персидского залива, которые Запад резко раскритиковал за нежелание поддержать его санкции против России, а также за укрепление связей с Китаем. Сообщения об обучении иранских пилотов на Су-35 поступили в беспрецедентный миг, когда Саудовская Аравия принимает президента Китая Си Цзиньпина на высшем уровне в присутствии лидеров ключевых арабских государств. Казалось бы, это должно подчеркнуть ценность Америки как партнера в борьбе с возможными иранскими угрозами.

Иранские ВВС давно пренебрегают модернизацией, и основную часть их парка составляют самолеты F-5 и F-4 времен войны во Вьетнаме, приобретенных у США в 1970-х. Они прошли внутреннюю модернизацию и получили узлы четвертого поколения. Их дополняют приобретенные в середине и конце 1970-х F-14 Tomcat, а также полученные в 1990-х советские истребители МиГ-29 и Су-24. При этом ВВС Ирана опираются в первую очередь на крупный и разнообразный парк беспилотников, многие из которых доказали свою эффективность и мощь на поле боя, а их возможности не имеют в мире равных, кроме Китая и США. Возможность приобретения Ираном современных пилотируемых истребителей обсуждается давно, поскольку попытки модернизации до уровня четвертого поколения, в первую очередь советских МиГ-29, сорвал Запад своим политическим давлением на бывшие советские республики. Хотя в качестве основного кандидата для модернизации ВВС Ирана ранее рассматривался китайский J-10C (считающийся более совершенным, чем Су-35, к тому же со значительно меньшими эксплуатационными расходами и потребностями в техобслуживании), высокий спрос России на иранские беспилотники и, возможно, ракеты, мог открыть Тегерану возможность приобрести российские истребители в рамках бартерного соглашения. Иран намерен приобрести парк из 64 Су-35 (до трети всех произведенных истребителей). Ранее Запад своим давлением сорвал контракты с Египтом и Индонезией и отбил интерес еще у нескольких заинтересованных сторон.

Су-35 восходит к концу советской эпохи и берет начало из программы Су-27М по усовершенствованию лучшего советского истребителя для завоевания превосходства в воздухе, который на тот момент не имел себе равных по целому ряду ключевых характеристик. Хотя Су-27М и его усовершенствованный преемник Су-37 были завершены и готовы к производству в 1990-х, их вводу в эксплуатацию помешали стремительный спад экономики России и давление Запада на ключевых потенциальных клиентов, в первую очередь на Объединенные Арабские Эмираты. Из-за окончательной отмены смелой, но еще советской программы истребителей пятого поколения МиГ 1.42 в начале 2000-х и долгих задержек с разработкой второго истребителя пятого поколения Су-57 Россия приобрела большое количество Су-35: уже поставлено свыше сотни единиц. Этот истребитель наследует Су-27М и Су-37 и примечателен огромной дальностью полета, двигателями с трехмерным вектором тяги, радарами с тройной фазированной решеткой, обеспечивающими расширенные возможности радиоэлектронной борьбы и противодействие малозаметности, а также возможностью нести ракеты Р-37М наибольшей досягаемости.

Изначально планировалось, что будет произведено 200 Су-35, половину из которых приобретут ВВС России. Крупная покупка Ирана позволит осуществить задуманное, придаст программе значительный импульс и покроет неизменные издержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ожидается, что ВВС России временно прекратят или как минимум сократят дальнейшие закупки Су-35, если продажа Ирану подтвердится. На счету Су-35 побед больше, чем у конкурентов после холодной войны, и считается, что ему по силу конкурировать с лучшими истребителями Запада — в частности, с F-35A и F-15SA. Однако будущая жизнеспособность истребителя в 2030-х остается под серьезным вопросом, поскольку Китай и США переходят на технику шестого поколения, которая оставит Су-35 поколения "4++" далеко позади. При этом сама Россия вкладывает все больше средств в более амбициозную программу Су-57, которая вберет в себя ряд функций шестого поколения. Поскольку противники Ирана продолжают отрабатывать возможные удары по его ядерным объектам истребителями-невидимками пятого поколения, Су-35 станет бесценным подспорьем: он может быть доставлен относительно быстро, хотя его жизнеспособность может быстро снизиться в силу возраста программы и ее ограниченной пригодности для боевых действий на уровне шестого поколения.