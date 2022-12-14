Запад готов к "переговорам" по Украине, но Россия не отступит

Almasry Alyoum: Россия не пойдет на уступки Западу, измотанному украинским конфликтом

Визит Макрона в Вашингтон и заявления Байдена о готовности к диалогу с Путиным вселяют надежду на скорое решение украинского кризиса, пишет Almasry Alyoum. Холода уже на пороге ЕС, выборы в США приближаются, поэтому Запад задумался о переговорах. Но ставит для этого невыполнимые условия.

Трехдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон имел большое значение, как и его торжественный ужин с президентом США Джо Байденом, который обошелся в полмиллиона долларов. Выступая с речью во французском посольстве в Вашингтоне, Макрон предостерег рассматривать Европу и Францию в качестве некой "переменной величины" в противостоянии между двумя крупнейшими экономиками мира — Соединенными Штатами и Китаем. Он также предупредил, что программа инвестиций и субсидий, направленная на помощь американским предприятиям, рискует "расколоть Запад".

Президент США хорошо принял французского лидера в Белом доме. Его встретили под залпы артиллерийских орудий и национальные гимны обеих стран. Далее прошла встреча в Овальном кабинете и пресс-конференция по ее итогам. Макрон стал первым иностранным лидером, удостоенным такого приема с тех пор, как Байден стал президентом Соединенных Штатов в январе 2020 года. Американский лидер даже заявил, что Вашингтон не может желать лучшего партнера, чем Франция, и что союз с ней остается основой стабильности в мире. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Париж и Вашингтон должны стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине.

Макрон преподнес сюрприз, когда заявил в эфире ABC News, что намеревается в ближайшие дни провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что в рабочих планах российского президента пока нет телефонного разговора с лидером Франции.

Макрон также призвал к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Президент США Джо Байден заявил, что готов вести диалог с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы принять решение о поиске способов положить конец этому украинскому кризису.

"Если это произойдет, то, консультируясь с моими друзьями из Франции и НАТО, я буду рад встретиться с Путиным и посмотреть, чего он хочет и что у него на уме", — добавил он.

Российский лидер, по словам Байдена, должен вывести свои войска из Украины, чтобы доказать стремление к достижению мира в Европе. Путин заявил, что это невозможно.

Слова американского лидера вызывают вопросы, как и его заявление о том, что он начал подготовку к следующим президентским выборам. Его попытки внести радикальные изменения в сроки проведения праймериз для Демократической партии спровоцировали волну негодования. Отмечается, что Джо Байден хочет вступить в предвыборную гонку, но только после того, как положит конец украинскому кризису. Республиканцы недавно получили большинство в Палате представителей в конгрессе США, и тем самым усложнили оказание финансовой и военной помощи Украине. Трамп — один из самых видных противников действующего американского президента. Именно Джо Байден, по его словам, продлевает украинский кризис, поставляя Киеву вооружения и поощряя его продолжать боевые действия.

Многие аналитики считают, что Франция может стать посредником между США, странами НАТО, Украиной и Россией, поскольку Макрон с 24 февраля 2022 года не прекращал прямые контакты с Путиным. Сообщается также, что Макрон призвал не беспокоиться о возможных отключениях электроэнергии, поскольку французская компания EDF перезапустит атомные энергоблоки, чтобы избежать нехватки электричества в стране. Он также призвал граждан снизить энергопотребление. Все это происходит в то время, когда Европа пытается найти альтернативу поставкам российского газа, которые были значительно снижены в ответ на санкции Евросоюза. Кстати говоря, европейцам удалось снизить зависимость от российского газа всего лишь на 9%. А решение ЕС установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель привело к тому, что Москва пригрозила прекратить продажи энергоресурсов тем странам, которые введут ограничения на их стоимость.

Россия использует поставки газа как рычаг давления, чтобы заставить европейские правительства прекратить поддержку Украины.

Стоимость российской нефти на мировом рынке сейчас составляет 70 долларов за баррель. В Евросоюзе подсчитали, что при цене в 60 долларов за баррель Россия будет терять по сто миллиардов долларов в год, и это, в свою очередь, подтолкнет ее к проведению мирных переговоров. Но украинские власти заявили, что введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель нужно снизить в два раза, до 30 долларов за баррель.

В любом случае грядущий период покажет, сможет ли "генерал Мороз" заставить европейские народы оказать давление на свои правительства, чтобы те вступили в переговоры об установлении мира в Европе. Многие считают, что европейские страны и Россия будут вынуждены сесть за стол переговоров в начале следующего года. Рубль продолжает падать, а российская экономика спустя почти год с начала военных действий начала испытывать сильное давление. Таковы минусы военной экономики, помимо того, что Европа измотана этим конфликтом по всем фронтам — инфляция, рост цен и безработицы. Все надеются, что украинский кризис, измотавший весь мир, закончится с приходом нового года.

Автор: Самир Фараг (د. سمير فرج)