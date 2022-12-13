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Переход России в АФК: потеря в уровне или новые перспективы?

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Главный тренер национальной команды России по футболу Валерий Карпин высказался в пользу перехода сборной в Азиатскую конфедерацию.


Айден Хрустич.
Источник: https://metaratings.ru/

В преддверии проведения товарищеских встреч сборной России с командами из Таджикистана и Узбекистана Валерий Карпин озвучил свое мнение по поводу возможного перехода своей команды в АФК. Специалист считает, что в Азии наша сборная откроет для себя новые возможности.


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Время от времени в РФС возникают разговоры о возможной смене прописки сборной РФ. Однако единого мнения у членов союза пока нет.


В истории мирового футбола есть успешный пример перехода сборной из ФИФА в АФК. Подобный опыт имеет национальная команда Австралии. Причиной такого «трансфера» стало отсутствие дополнительных квот для Океании. Представитель Австралии и Новой Зеландии обратились к ФИФА с просьбой выдать слот на ЧМ-2006, однако получили отказ. Чтобы попасть на чемпионат мира австралийцам нужно было выиграть отбор внутри конфедерации, а также одержать победу над соперником из Азии, Северной и Южной Америки.


Подобная перспектива не устроила австралийскую футбольную федерацию и она приняла решение подать заявку в АФК.


Переход стал возможным после одобрения азиатских сборных и исполкома ФИФА. Благодаря этому сборная Австралии второй раз в истории пробилась через стыки на ЧМ-2006.


От перехода австралийцев выиграли обе стороны. Интерес АФК был сугубо экономическим. С приходом нового участника азиаты получили обеспеченную англоговорящую аудиторию.


В выигрыше остался и «соккеруз». Уже в трех отборах подряд сборная Австралии попадала в топ-4 азиатской квалификации, благодаря чему напрямую пробивалась на ЧМ. Не стал исключением и мундиаль-2022. Хоть австралийцы стали третьими в своей группе, пробиться на первенство помог обновленный из-за пандемии регламент отбора. Несмотря на то, что нынешний состав национальной команды считается самым слабым за последние 20 лет, футболисты сумели обыграть в серии пенальти перуанцев.


Также австралийская сборная успешно играет на континентальных турнирах, а в 2015 году даже выиграла домашний Кубок Азии.


Российская сборная также может попробовать перейти в Азию. Для этого нужно выйти из УЕФА, получить разрешение от АФК и согласовать такой трансфер с ФИФА. Сложности могут возникнуть на втором и третьем этапах.


Чтобы нашу сборную приняли в азиатскую конфедерацию, нужно получить большинство голосов ее ассоциаций. Важно также, чтобы руководство АФК не заблокировало участие россиян из-за того, что с нами не захотят играть лидеры, в частности сборные Австралии или Японии.


И даже получив согласие от АФК, защититься перед советом ФИФА будет непросто. Именно этот орган отстранил россиян от стыковых матчей перед ЧМ-2022. Поэтому вполне вероятно, что федерация продолжит гнуть санкционную линию и может наложить право вето.


Некоторые эксперты утверждают, что игра у азиатов - это потеря в уровне, поскольку мастерство местных сборных не идет в сравнение с уровнем европейских команд. Существенная разница и в доходах лиг. К минусам идеи о переходе можно отнести большие затраты на перелеты и адаптацию игроков.


С другой же стороны, через Азию отбираться на ЧМ будет намного легче. С 2026 года у АФК будет сразу 8 прямых квот на мундиали, а также место в стыках. Состав российской сборной без труда войдет в топ-8 сильнейших.


Принимать решение относительно трансфера нужно быстро, поскольку квалификация на ЧМ-2026 начинается в октябре 2023 года. Если до этого времени Россия не перейдет в АФК, то и следующий мундиаль мы точно пропустим.

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