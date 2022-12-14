На Украине ожидают масштабную поддержку Запада, чтобы восполнить дефицит бюджета

Украинский бюджет на следующий год утвержден с дефицитом в $38 млрд, рассказал премьер Денис Шмыгаль

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Киев рассчитывает на макроэкономическую помощь Запада, чтобы финансировать многомиллиардный дефицит своего бюджета, Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в преддверии открывающихся во вторник в Париже конференций по оказанию помощи Украине.

"Украинский бюджет на следующий год утвержден с дефицитом в $38 млрд, - сказал украинский премьер в понедельник в эфире телеканала France 24. - Мы рассчитываем на планируемую Евросоюзом помощь в размере €18 млрд, а также на обещанную поддержку от США в размере $10 млрд". По его словам, в противном случае, киевские власти не смогут выполнить свои социальные обязательства и заплатить своим солдатам".

Украинский премьер оставил без ответа вопрос телеканала о его отношении к сообщениям о том, что на встрече представителей стран Евросоюза Венгрия высказала свои возражения против увеличения финансовой помощи Украине.

Излагая ожидания Киева, Шмыгаль настаивал на дополнительной военной поддержке со стороны Запада. "Украина заинтересована в оружии, в западных санкциях против России, а также в финансовой поддержке для стабилизации собственной экономики", - подчеркнул он.

При этом украинский премьер утверждал, что Киев не просит у западных стран наступательных вооружений, поскольку, по его словам, преследует лишь цели защиты собственной территории. "Нам не нужно наступательное оружие, нам необходимо оружие для защиты территории", - заявил он.

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским проведение в Париже 13 декабря двух конференций, призванных собрать новые средства в помощь Киеву. В своем Twitter Макрон отметил, что первая из этих конференций будет касаться помощи Украине в преодолении зимнего периода, а на второй речь пойдет об участии французских компаний в восстановлении страны

На открытии первой конференции - "Солидарность с украинским народом" - будут присутствовать Макрон, Шмыгаль и супруга Зеленского Елена. Сам украинский лидер будет выступать по видеосвязи. Как сообщили в Елисейском дворце, всего в международной конференции примут участие 70 делегатов "высокого уровня", в том числе от международных организаций. Вторую, экономическую конференцию также будут открывать президенты Украины и Франции, в ней должны принять участие представители около 500 французских компаний

В газете Financial Times со ссылкой на евродипломатов заявили, что Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций и удвоения фонда ЕС для помощи Украине.