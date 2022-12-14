Украинская разведка сообщает о переброске российских танков Т-72 на территорию Белоруссии

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Россия продолжает перебрасывать военную технику на территорию Белоруссии, в республику прибыла очередная партия танков Т-72. По данным украинской разведки, эшелон с бронетехникой прибыл на станцию Заслоново в Витебской области.

По данным Минобороны Украины, примерно 12 российских танков Т-72Б3 переброшены из Костромской области России на полигон "Лепельский", где с октября находятся российские военнослужащие, в настоящее время участвующие в совместных учениях с армией Белоруссии. Ранее в республику была переброшена партия зенитных комплексов "Тор-М2", состоящая из не менее 15 ЗРК.

Между тем украинская разведка засекла переброску российских военнослужащих на полигоны, находящиеся в непосредственной близости от украинской границы. Отмечается, что вместе с личным составом перебрасывается и техника. 12 декабря замечена переброска российских танков Т-80БВМ, минометной батареи, машин связи и инженерной техники, в общей сложности 24 единицы. Одновременно сообщается, что началась мобилизация белорусских медиков, причем призывают как мужчин, так и женщин.

В командовании украинской группировки, прикрывающей границу с Белоруссией считают, что объединенная военная группировка России и Белоруссии начинает готовиться к возможному вторжению на Украину, потихоньку стягивая войска к границе. При этом Минск и Москва действуют осторожно, стараясь преждевременно не вызвать тревогу у Киева. Отсюда и доставка бронетехники в республику небольшими партиями, перемещение личного состава на полигоны, расположенные рядом с границей.

В Киеве внимательно отслеживают все действия российских войск, считая, что для успешной атаки с северного направления необходима группировка численностью не менее 25 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники и артиллерии. На данный момент Россия не обладает такой группировкой в Белоруссии, в то же время белорусская армия вряд ли поддержит вторжение.