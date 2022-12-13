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РИА Новости

В Пентагоне заявили об успешном пуске прототипа гиперзвуковой ракеты

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Здание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak

Пентагон: США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля"

МОСКВА, 12 декабря/ Радио Sputnik. Военно-воздушные силы США выполнили успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух – земля", заявили в Пентагоне.

Ракету AGM-183 ARRW запустили с борта стратегического бомбардировщика В-52Н, выполнявшего полет над Тихим океаном, добавили в американском Минобороны.

Скорость снаряда в пять раз превысила скорость звука, отметили в ведомстве.

"Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены", – приводит РИА Новости фрагмент обнародованного сообщения.

Ранее радио Sputnik сообщило, с какими странами США договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия.

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Страны
США
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ГЗЛА
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