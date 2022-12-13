Министр обороны Британии допустил возможность передачи Киеву вооружений большой дальности

Бен Уоллес подчеркнул, что действия России "не должны остаться безнаказанными"

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность того, что страны НАТО передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью применения до 310 км и иные средства поражения большей дальности, чем имеющиеся сейчас у Киева. Об этом он заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.

Глава Минобороны отвечал на реплику бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона, по словам которого союзникам Украины следует отправить ВСУ не только средства ПВО и самолеты для защиты от дронов, но также дальнобойные ракетные системы и ракеты ATACMS, "чтобы уничтожить точки запуска ракет и дронов", применяемых Россией.

"Вопрос о том, какие системы мы могли бы предоставить Украине, постоянно мной изучается. Я слышал его [Джонсона] призыв по поводу ATACMS, который должен быть адресован Соединенным Штатам. В наших арсеналах также есть потенциально [подходящие для передачи] системы вооружений большей дальности. Если русские будут продолжать наносить удары по гражданским районам и нарушать женевские конвенции, то я буду открыт для новых идей о том, каким должен быть наш следующий шаг", - сказал Уоллес, добавив, что действия России "не должны остаться безнаказанными".

Ранее США отказались от передачи Украине ракет ATACMS, которые ВСУ могли бы использовать для нанесения ударов по российской территории на значительном удалении от линии фронта. При этом, согласно данным СМИ Великобритании и США, ссылающихся на источники в Пентагоне, сейчас Вашингтон рассматривает возможность поставок на Украину вооружений большей дальности, так как меньше опасается эскалации со стороны Москвы.