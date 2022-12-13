Столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими произошли на приграничных территориях

Источник изображения: topwar.ru

С индо-китайской границы приходят сообщения о столкновениях между военнослужащими двух стран. По последним сведениям, стычки произошли в спорном районе, который в Индии обозначается как восточная часть штата Аруначал-Прадеш.

По данным представителя индийского министерства обороны, в столкновениях участвовали более 1000 военнослужащих с обеих сторон. При этом утверждается, что есть потери с обеих сторон, но пока не конкретизируется, о каком конкретно характере потерь идёт речь – ранеными или убитыми. Представитель индийского военного ведомства утверждает, что «потерь с китайской стороны – больше, чем с индийской».

Индийская пресса пишет, что столкновения между военнослужащими двух ядерных держав произошли в округе Таванг с административным центром в одноимённом городе.

Источник изображения: topwar.ru

По последним сведениям, китайские военнослужащие «нарушили границы демилитаризованной зоны, и потому индийским военным пришлось остановить их дальнейшее продвижение». Это версия индийский стороны. О том, какими средствами это продвижение останавливалось, данных нет.

Напомним, что в своё время в другом спорном районе, Ладакх, при стычке между военными двух стран дело дошло до применения камней, палок и металлической (заострённой) арматуры. Тогда несколько человек с обеих сторон получили ранения. После обе страны сначала стали перебрасывать в Ладакх личный состав и военную технику, потом, проведя 12 раундов переговоров, несколько снизили градус накала обстановки. Но теперь обстановка накалилась на другом участке границы.