FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии.

Реакции термоядерного синтеза позволяют получать энергию без радиоактивных отходов и оставления углеродного следа. Ученые в США во время эксперимента получили больше энергии, чем ожидалось, из-за чего пострадало оборудование

Ученые в США приблизились к получению полностью экологически чистой энергии, впервые добившись чистого прироста энергии в реакции термоядерного синтеза с инерционным удержанием. Эксперимент был проведен при помощи небольшой гранулы водородной плазмы и самого большого в мире лазера, пишет Financial Times со ссылкой на трех собеседников, ознакомившихся с предварительными результатами работы ученых.

В Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии удалось воспроизвести процесс ядерного синтеза (тот же процесс, что происходит на Солнце) и получить около 2,5 мегаджоуля энергии, что на 120% превысило использованную в лазерах энергию - 2,1 мегаджоуля. Два источника FT отметили, что энергии было получено больше, чем планировалось, что привело к повреждению диагностического оборудования и усложнило анализ результатов, прорыв уже широко обсуждается учеными.

"Если это подтвердится, мы станем свидетелями исторического момента", - оценил данные FT в беседе с изданием физик, популяризатор термоядерной энергии Артур Таррелл.

Реакции термоядерного синтеза не оставляют углеродный след, не производят радиоактивных отходов, которые долго распадаются, а небольшой объем водородного топлива теоретически мог бы питать дом в течение сотен лет, указывает FT.

В лаборатории подтвердили FT, что успешно провели эксперимент в National Ignition Facility (NIF), однако анализ результатов продолжается. "Анализ продолжается, поэтому публикация информации <...> до завершения этого процесса была бы неточной", - говорилось в сообщении.

При этом Минэнергетики США объявило, что министр Дженнифер Гранхолм и замминистра по ядерной безопасности Джилл Хруби объявят о "крупном научном прорыве" в лаборатории во вторник, 13 декабря. В ведомстве отказались от комментариев.

Михаил Добрунов