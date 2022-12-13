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Техкульт

Aura Aerospace разработала проект шаттла, который может облететь полмира без дозаправки

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Aura Aerospace Ranger


Компания Aura Aerospace предложила совершенно новую концепцию воздушной мобильности в виде пятиместного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) Ranger, чем-то напоминающего знаменитый шаттл Дарта Вейдера.

Взлет и посадку обеспечивает соосная система с восемью 178-сантиметровыми двухлопастными двигателями, расположенными по обе стороны крыльев. После набора высоты запускаются два маршевых турбореактивных двигателя. Одновременно с этим сложенные вертикально крылья разворачиваются на всю длину — 23 м, стойки с двигателями взлета/посадки фиксируются в одну линию, а специальные выдвижные расположенные перед ними понтоны снижают сопротивление встречного потока во время полета.

Aura Aerospace Ranger

В горизонтальном полете Ranger будет разгоняться до 820 км/ч и летать на высоте более 3000 м. С полной заправкой он сможет преодолевать расстояние в 18000 км (для сравнения А380 — всего около 15000 км) за 22 часа беспосадочного полета. Даже если горючее закончится, летательный аппарат спланирует на землю — или, как утверждают в Aura, совершит посадку в любом подходящем для него месте. В салоне, рассчитанном на пять пассажиров, есть все необходимое для дальнего перелета — кухня, туалет, а также средства для экстренной эвакуации. По замыслу разработчиков, когда Ranger выйдет на международные авиалинии, то сможет, к примеру, взлетев с крыши небоскреба Нью-Йорка, совершить трансатлантический перелет и приземлиться где-нибудь в центре австралийской Аделаиды.

Aura Aerospace Ranger


Александр Агеев

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Продукция
А380
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