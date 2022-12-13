США и Китай обсудили СВО

Также делегации двух стран рассмотрели вопросы освобождения находящихся в Китае под стражей американских граждан и угрозы региональной безопасности со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Делегация США обсудила с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, КНДР, а также освобождения находящихся в Китае под стражей американских граждан. Об этом сообщил журналистам представитель администрации США, его слова привело в понедельник агентство Reuters.

Как отметил чиновник, на консультациях, в частности, говорили об "угрозе безопасности региона" со стороны КНДР, а также "возвращении домой граждан США, которые были необоснованно задержаны" в Китае или не могут покинуть страну из-за "запрета на выезд". Представитель администрации США уточнил, что переговоры в городе Ланфан (провинция Хэбэй) на Востоке Китая были "откровенными и содержательными".

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее в понедельник заявил на брифинге, что представители США и Китая обсудили двусторонние отношения. По его словам, Се Фэн встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком и старшим директором по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лорой Розенбергер.

Госдепартамент США ранее сообщил, что Критенбринк и Розенбергер с 11 по 14 декабря посетят Китай, Южную Корею и Японию.