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ТАСС

США и Китай обсудили СВО

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Флаги КНР и США
Флаги КНР и США.
Источник изображения: Jason Lee / Pool Photo via AP

Также делегации двух стран рассмотрели вопросы освобождения находящихся в Китае под стражей американских граждан и угрозы региональной безопасности со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Делегация США обсудила с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, КНДР, а также освобождения находящихся в Китае под стражей американских граждан. Об этом сообщил журналистам представитель администрации США, его слова привело в понедельник агентство Reuters.

Как отметил чиновник, на консультациях, в частности, говорили об "угрозе безопасности региона" со стороны КНДР, а также "возвращении домой граждан США, которые были необоснованно задержаны" в Китае или не могут покинуть страну из-за "запрета на выезд". Представитель администрации США уточнил, что переговоры в городе Ланфан (провинция Хэбэй) на Востоке Китая были "откровенными и содержательными".

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее в понедельник заявил на брифинге, что представители США и Китая обсудили двусторонние отношения. По его словам, Се Фэн встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком и старшим директором по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лорой Розенбергер.

Госдепартамент США ранее сообщил, что Критенбринк и Розенбергер с 11 по 14 декабря посетят Китай, Южную Корею и Японию. 

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Япония
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