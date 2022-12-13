НАСА опубликовало снимки с зонда Orion, сделанные при прощальном облете Луны

Луна

НАСА только что опубликовало снимки обратной стороны Луны, которые были сделаны во время ее облета космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis I.

Фотографии были сделаны камерой высокого разрешения GoPro Hero 4, установленной на самом краю одной из солнечных батарей. По сравнению со снимками во время первого пролета «прощальные» получились намного четче. Напомним, что Orion стартовал 15 ноября. Несколько дней назад космический аппарат запустил на три минуты маршевый двигатель, что позволило ему 6 декабря сойти с окололунной орбиты и взять курс к Земле. Следующим этапом станет уже пилотируемая миссия Artemis II в 2024 году, во время которой астронавты облетят Луну (без посадки) по проложенному Artemis I маршруту, а еще через год уже в рамках Artemis III астронавты высадятся на ее поверхность.