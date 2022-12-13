Войти
Техкульт

НАСА опубликовало снимки с зонда Orion, сделанные при прощальном облете Луны

137
0
0

Луна

НАСА только что опубликовало снимки обратной стороны Луны, которые были сделаны во время ее облета космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis I.

Фотографии были сделаны камерой высокого разрешения GoPro Hero 4, установленной на самом краю одной из солнечных батарей. По сравнению со снимками во время первого пролета «прощальные» получились намного четче. Напомним, что Orion стартовал 15 ноября. Несколько дней назад космический аппарат запустил на три минуты маршевый двигатель, что позволило ему 6 декабря сойти с окололунной орбиты и взять курс к Земле. Следующим этапом станет уже пилотируемая миссия Artemis II в 2024 году, во время которой астронавты облетят Луну (без посадки) по проложенному Artemis I маршруту, а еще через год уже в рамках Artemis III астронавты высадятся на ее поверхность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
19.02.2021
В NASA считают нереалистичной высадку американцев на Луну в 2024 году
28.01.2021
США заявили, что открыты для обсуждения с РФ вариантов сотрудничества по лунной программе
26.10.2020
Токио начинает набор астронавтов для участия в проектах освоения Луны
23.09.2020
NASA опубликовало план полетов к Луне в 2021-2024 гг по программе Artemis
18.05.2020
В NASA назвали основные условия сотрудничества с РФ по освоению Луны
06.05.2020
США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны
10.03.2020
Лунное лобби: администрация Трампа пытается спасти Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 02:57
  • 39523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
  • 12.12 23:33
  • 1
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 12.12 23:15
  • 2
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 12.12 22:38
  • 9
Полет «Стрижа»
  • 12.12 18:19
  • 3
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
  • 12.12 18:18
  • 3
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
  • 12.12 17:54
  • 68
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 12.12 14:46
  • 1
Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России
  • 12.12 12:39
  • 0
Зеленскому и «Бахмутскому мяснику» наплевать на потери в украинской армии
  • 12.12 11:32
  • 2
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
  • 12.12 11:06
  • 1
БЛА, использованные для атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации Raytheon Technologies
  • 11.12 22:18
  • 4
Армия США получила первый наземный Tomahawk