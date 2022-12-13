Наши в Антарктиде: как российская техника помогает покорять Южный полюс

Где бы ни жил человек, где бы ни трудился, осваивая планету, везде ему сопутствуют верные помощники – машины и разного рода высокие технологии – таковы реалии нашего технократического века. И если человек, неся вахту или ведя научные изыскания, например, в Антарктиде, должен выдерживать ее суровые условия, то и к технике предъявляются соответствующие требования.

Разработки Госкорпорации Ростех уже не раз доказывали, что на них вполне можно положиться там, где в свое время была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле. Например, самолеты Ил-76ТД-90ВД, разработанные в ОКБ Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), успешно выполняют рейсы на антарктические станции. В нашем материале рассказываем, какая техника предприятий Ростеха используется для работы на этом далеком и неприветливом континенте.

Почетное звание первооткрывателей Антарктиды принадлежит русским мореплавателям Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву. Экспедиция под их руководством в 1820 году на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошла к берегам континента. И сами флотоводцы, и их корабли впоследствии были увековечены в названиях станций, действующих здесь.

Активное освоение Антарктиды началось уже в XX веке. Первым, чья попытка достичь Южного полюса увенчалась успехом, стал, как известно, норвежский исследователь Руаль Амундсен. Позже для проведения серьезных географических, метеорологических и других научных исследований потребовалось постоянное присутствие человека на континенте.

Начиная с 1956 года в Антарктиде стали появляться советские научные полярные станции «Мирный», «Восток», «Беллинсгаузен» и другие, и для связи с ними требовался надежный «воздушный мост». Поначалу основу такого моста составляли самолеты Ли-2, Ил-12, Ан-2, но все же основная нагрузка по перевозке полярников и грузов выпала на крылатую машину Ил-14, который справлялся со своей ролью (и успешно!) вплоть до 1990-х годов. Всего этот трудяга на колесном и лыжном шасси прослужил на антарктических линиях более 30 лет.

Фото: Полярная морская геологоразведочная экспедиция

Со временем «южный воздушный флот» пополнялся новыми машинами семейства «Ил» – Ил-18 разных модификаций, а с 1986 года – и Ил-76ТД, который летал из Москвы до станций «Молодежная» и «Новолазаревская» и обратно. Точнее всего этот самолет описал заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин: «Ил-76 и его модификации – это не просто хороший или прекрасный самолет. Самой точной оценкой этой машины, на мой взгляд, является определение «уникальная». Даже если бы «ильюшинцы» создали всего один самолет Ил-76, этого хватило бы для того, чтобы имя фирмы было вписано в историю авиации золотыми буквами».

Начиная с 2016 года Антарктиду помогает осваивать транспортник Ил-76ТД-90ВД. Установленные на нем более экономичные и экологичные двигатели ПС-90А-76 увеличили дальность полета «семьдесят шестого». Совсем недавно, в ноябре текущего года, для этого самолета стал доступен еще один аэродром – на станции «Прогресс». Таким образом, уже шесть антарктических станций могут принимать самолеты Ил-76.

Немало потрудился на земле Антарктиды и наш знаменитый внедорожник LADA NIVA. ВАЗ-2121 прибыл в Антарктиду, на советскую полярную станцию «Беллинсгаузен», в 1990 году. Конечно, предварительно автомобиль был специально доработан для эксплуатации в суровых «южных» условиях: на нем была изменена система подогрева воздуха на впуске, сделана дополнительная шумо- и теплоизоляция. Там, где не всякая техника выдержит, не говоря уже про людей, NIVA честно отработала более десяти лет, перевозя различные грузы, буксируя суда, доставляя ученых на объекты, обеспечивая связь между станциями. Довелось внедорожнику поучаствовать и в спасении человеческой жизни, когда потребовалось срочно доставить заболевшего полярника к врачам.

Вот как отзывается об автомобиле испытатель Николай Макеев, готовивший машину к полярным испытаниям и проведший с ней вахту: «Судите сами: есть необходимость переместить на какое-то расстояние полтонны научного груза. До появления автомобиля это выглядело как перенос аппаратуры в несколько ходок в жуткий мороз, идя по тяжелому снегу и волоча за собой сани, в которые практически впряжены сразу несколько человек. Без преувеличения скажу, что люди буквально молились на этот автомобиль».

Рабочая лошадка LADA NIVA колесила здесь до 2005 года, преодолев в итоге более 14 тысяч километров по антарктическому бездорожью. После заслуженный автомобиль вернулся домой и стал уникальным экспонатом музея АВТОВАЗа.

Еще одной ростеховской разработкой, отметившейся в Антарктиде, стал бульдозер Б10М Челябинского тракторного завода. Гусеничная техника была закуплена Дальневосточным морским пароходством и уже несколько раз побывала на далеком континенте. Машина помогала в разгрузке океанского транспорта. Трактор, впряженный в специальные сани-поддон, стаскивал груз с баржи на берег, буксировал его к месту назначения. Именно так он доставил на аргентинскую станцию «Оркадас» оборудование, продукты, топливо и другие материалы.

Фото: Антон Тушин

Впрочем, что челябинские трактора могут работать в Антарктиде, далеко не новость. Предприятие выпускало специально подготовленные машины для Антарктики еще в 1950-е годы. Но как в то время, так и сейчас отечественная машина показала себя надежной и неприхотливой, заслужив высокую оценку. Поэтому неслучайно, что Арктический и антарктический НИИ заказал в 2019 году предприятию «ЧТЗ-Уралтрак» болотоходный бульдозер Б10МБ.6120В4 для разного рода строительных работ, например очистки от снега взлетно-посадочной полосы или научной станции.

Наконец, в том же 2019 году на российской станции «Беллинсгаузен» были установлены наземные станции спутниковой связи холдинга «Росэлектроника». Благодаря им повысилась точность геопозиционных данных в системе ГЛОНАСС.

Чтобы станции спутниковой связи выдержали условия, которые предъявляет Антарктида, техника была специально изготовлена в защитном куполе, который представляет собой радиопрозрачное укрытие для антенного поста от сильных штормовых ветров и снега. Кроме того, аппаратура станций создана для эксплуатации без обслуживающего персонала.

Не одна Антарктида способна проверить на прочность технику суровыми морозами и снегом: разработки Госкорпорации проходят испытания и на другом краю земли. Здесь вы можете узнать об изделиях Ростеха, гражданских и оборонного назначения, которые несут службу в Арктике, ежедневно доказывая свою надежность и работоспособность.

В материале использованы фрагменты статьи Николая Таликова, главного конструктора ПАО «Ил», «Самолеты «Ил» в освоении шестого континента» // Журнал «АвиаСоюз», № 1 (79) и фрагменты интервью с Николаем Макеевым, инженером-испытателем управления дорожных испытаний и доводки автомобиля, АВТОВАЗ, «LADA NIVA: антарктическая командировка» // Парус, № 8 (53)