Первая линейная станция оперативного техобслуживания SSJ-100 открылась в Кольцово

10 декабря 2022 года авиакомпания «Ред Вингс», входящая в контур Госкорпорации Ростех, сертифицировала в международном аэропорту Екатеринбурга свою первую станцию оперативного технического обслуживания.

В рамках участия авиакомпании «Ред Вингс» в утвержденной правительством РФ комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, начата подготовка к предстоящей реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение оперативности, качества технического обслуживания и ремонта российской авиационной техники.

Первым реализованным проектом стала организация собственной линейной станции оперативного технического обслуживания воздушных судов SSJ-100 на территории аэропорта Кольцово (Екатеринбург), который является одним из основных хабов авиакомпании. SSJ-100 составляют основу флота авиакомпании. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Работа станции позволит поддерживать регулярность полетов, четко следовать плановому расписанию, а также избежать необходимости работы с субконтрактными организациями.

Собственный инженерный и технический персонал, прошедший обучение и стажировку, будет осуществлять работы в круглосуточном режиме, выполняя оперативное обслуживание пяти воздушных судов, которые постоянно базируются и выполняют международные и внутренние рейсы из аэропорта Кольцово.

Сегодня из столицы Урала компания осуществляет более 20 региональных рейсов в другие города России и более пяти международных рейсов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 27 ноября у пассажиров «Ред Вингс» появилась уникальная возможность полетов из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль).

«10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к формированию собственной сети станций технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Открытие первой линейной станции в международном аэропорту Кольцово, безусловно, положительный опыт, который мы будем распространять», – отметил генеральный директор авиакомпании «Ред Вингс» Евгений Солодилин.