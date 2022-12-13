Глава МИД Словакии заявил о готовности страны передать Украине истребители МиГ-29

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История со словацкими истребителями МиГ-29 наконец-то подходит к концу, Братислава вроде бы окончательно решила передать их Украине. По крайней мере об этом заявил министр иностранных дел республики Растислав Качер.

Словацкое Минобороны готово к передаче истребителей МиГ-29 из состава ВВС республики Украине, произойдет это в течение ближайших недель. По словам Качера, самолеты до сих пор находятся в Словакии, хотя уже давно были обещаны Киеву. Передачу истребителей министр обороны Словакии Ярослав Надь недавно обсудил с Зеленским.

(...) думаю, в ближайшие недели в Словакию прибудет украинская делегация и мы вместе с американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью... Я очень оптимистично настроен по этому поводу, думаю, это скоро произойдет и самолеты будут в Украине

- заявил Качер.

На вооружении ВВС Словакии стояло одиннадцать истребителей МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания. Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации. Произойти это должно было еще в сентябре этого года, по крайней мере, так заявлял министр обороны Словакии Ярослав Надь. Техническое состояние самолетов неизвестно, вероятней всего они пройдут техническое обслуживание на Львовском авиазаводе.

Буквально несколько дней назад все тот же Качер заявил, что в новом пакете военной помощи для Украины Словакия передаст боеприпасы для боевой авиации, вероятней всего оставшиеся от списанных истребителей.