СМИ США: Северокорейские ракеты Hwasong способны достигать американской территории

Источник изображения: topwar.ru

Далеко не все испытания баллистических ракет КНДР были удачными. Несмотря на это, северокорейские ракеты Hwasong способны достигать американской территории.

Такое мнение высказывается в газете The New York Times (США).

"Считается, что в Северной Корее имеется достаточно плутония и обогащенного урана для производства от 45 до 55 единиц ядерного оружия и, возможно, уже собрано от 20 до 30 боеголовок"

- отмечает СМИ США.

При этом в издании обращают внимание на то, что новые межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17, созданные в КНДР, обладают достаточным запасом дальности, чтобы без проблем долететь до территории Соединенных Штатов.

Источник изображения: topwar.ru

В Пхеньяне приняли решение о разработке данного вооружения вскоре после того, как провалились американо-северокорейские переговоры, проходившие в 2017 году.

Недавно прошли очередные испытания этой ракеты. Опытный образец преодолел почти тысячу километров, упав в Японское море в 200 километрах от острова Хоккайдо. За происходящим лично наблюдали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь, которая на публике появилась впервые.

Запуски северокорейских баллистических ракет в направлении Японского моря происходят с пугающей регулярностью. Помимо этого, Пхеньян начинает активно развивать свою космическую программу. В частности, специалисты КНДР создают собственный спутник, предназначенный для осуществления разведывательной деятельности.