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Известия.ru

Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион» над Баренцевым морем, сообщили 12 декабря в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе страны воздушная цель, в связи с чем и был поднят истребитель МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя было обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было. После разворота норвежского самолета российский МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

15 августа в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31. Действиями экипажа самолет был вытеснен за пределы территории РФ.

В посольстве Великобритании в РФ, комментируя произошедшее, заявили тогда, что самолет королевских ВВС выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».

В тот же день российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы России надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
KC-135
МиГ-31
Компании
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