Песков: Быстрых действий по изменению ядерной доктрины РФ не ожидается

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Быстрых действий по изменению ядерной доктрины РФ не ожидается. В Кремле данную проблему не обсуждают.

Так ответил на вопрос журналиста агентства ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане

- заявил глава кремлевской пресс-службы.

Он сообщил, что в Кремле происходит непрерывный мыслительный процесс. Высшее руководство страны обдумывает дальнейшую стратегию, а также сопоставляет положения ядерной доктрины России с принимаемыми в Соединенных Штатах решениями, касающимися данного вопроса.

Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация

- дал развернутый ответ Песков.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ не планируют наносить ядерный удар по украинской территории. По его словам, такие действия не имеют ни военного смысла, ни политического. Тем же, кто сомневается в его словах, президент порекомендовал получше ознакомиться с положениями ядерной доктрины Россия, где четко прописаны ситуации, в которых допускается применение этого вида оружия массового поражения.

Источник изображения: topwar.ru

А недавно Путин выказал мысль, что Москва могла бы позаимствовать у Вашингтона его наработки по обеспечению безопасности своего государства. В частности, речь могла бы идти о постулате нанесения по территории потенциального противника «обезоруживающего удара».