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Интерфакс-АВН

ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России

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БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136.
Источник изображения: topwar.ru

Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Евросоюз предостерегает Тегеран от любых поставок вооружения России, в частности беспилотников и ракет малой дальности, говорится в опубликованных в понедельник выводах глав МИД ЕС по итогам заседания.

"ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия России, в частности любых шагов, направленных на возможную транспортировку баллистических ракет малой дальности в Россию", - сказано в сообщении.

Кроме того, Брюссель выразил "серьезную обеспокоенность сообщениями об иранском оружии, в том числе дронах, которые производятся с использованием компонентов иностранного происхождения, в том числе - компонентов из Европы". В ЕС отметили, что рассматривают возможность принять "соответствующие меры" в ответ на эти действия.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских физических лиц и предприятия, которое производит беспилотники.

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Страны
Иран
Россия
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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