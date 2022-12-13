Попытки быстро захватить Крым дорого обойдутся Украине

FA: попытки Украины захватить Крым поставят под угрозу ее союз с Западом

Украине не стоит пытаться "вернуть" Крым, пишет Foreign Affairs. Для Кремля это особый регион, и Путин его не отдаст. Развязав открытую борьбу за полуостров, Киев сплотит россиян и обескровит себя. Запад тоже не одобрит такой ход, так как он грозит эскалацией конфликта.

Занятие Украиной города Херсона в начале ноября было для нее не просто "военным достижением". Так она дезавуировала слова президента России Владимира Путина. Всего двумя месяцами ранее он публично объявил Херсон и другие области частью России, косвенно поставив их под свою ядерную защиту. Путин надеялся, что страх перед ядерной атакой заставит Киев действовать осторожно и вынудит его сторонников отступить. Но план не сработал.

Херсон вряд ли станет концом "контрнаступления" Украины. Самый большой приз находится южнее: Крымский полуостров, где в 2014 году, собственно, и начался кризис. Один из заместителей министра обороны Украины заявил, что ВСУ могут войти в "Крым к концу декабря". Конечно, подобные замечания могут быть всего лишь военной хитростью, призванной запугать Россию. Но они могут быть и серьезными. С занятием Херсона Крым, безусловно, попал в поле зрения Киева. Москва сейчас хорошо защитилась и окопалась вокруг полуострова, но если этот конфликт пока что и продемонстрировал, так это то, что Россия может уходить с территорий, и уходить быстро. Битва за Крым вполне возможна.

Международные партнеры обязались защищать территориальную целостность Украины. Они заинтересованы в сдерживании военной мощи Москвы и предотвращении новой атаки на союзника. Если Крым останется в руках России, это будет угрожать безопасности Украины. Спецоперация в 2022 году была организована частично из Крыма. Крымский полуостров — это кинжал, направленный не только в сторону Черного моря, но и в сторону Киева. Ведь он не стал пределом российских имперских амбиций, как надеялись многие западные лидеры в 2014 году. Скорее, он стал трамплином для них.

Крым — это не Херсон. Он занимает другое место в этом конфликте, и многие западные союзники серьезно обеспокоены эскалацией вокруг полуострова. Путин мог бы проиграть в Херсоне или где-то еще на Украине и смириться со своими "потерями". Он мог бы даже потерять Донбасс <...> и выдать это за политическую победу. Но утрату Крыма Путин, безусловно, считает несовместимой с сохранением поста президента. Он пойдет на все, чтобы удержать его.

Это может быть сложной задачей. Украина уже продемонстрировала уязвимость Крыма атаками на Черноморский флот России и ударами по мосту через Керченский пролив, соединяющему полуостров с материком. Ей следует продолжать оказывать военное давление на Крым и продвигаться в южной части Херсонской области. В идеале Киев должен восстановить контроль над пресноводным каналом, который снабжает полуостров большей частью воды. Украина должна заставить Россию опасаться вторжения в Крым в любой момент.

Однако на сегодняшний день было бы более разумно сдерживать и изолировать российские войска в Крыму, не пытаясь отвоевать сам полуостров. Такая стратегия обеспечит Киеву сильную позицию в будущих переговорах с Москвой и, возможно, убедит Кремль вступить в них всерьез. Она также помогла бы сохранить единство западных партнеров Украины, обеспокоенных рисками дальнейшей эскалации конфликта. В более короткой перспективе Украина может попытаться разрушить "сухопутный мост" в Крым, отделив российские силы на юге от ее сил на востоке и обеспечив себе доступ к Азовскому морю. Дорогостоящая и опасная кампания по "возвращению" полуострова сейчас может поставить под угрозу попытки контрнаступления, которые Украина предпринимает с сентября.

Дилемма завоевания

Крым является одним из центров мировой истории. Во время правления российской императрицы Екатерины Великой в XVIII веке ее армия отвоевала полуостров у Османской империи, после чего он был включен в состав Российской империи. В XIX веке османы объединились с Великобританией и Францией для борьбы с Россией в Крымской войне. В XX веке он стал советским после большевистской революции и был свидетелем тяжелых боев во Второй мировой войне. Переговоры между советским лидером Иосифом Сталиным, премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом проходили в крымском городе Ялта в 1945 году. В 1954 году Крым перестал быть частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, когда Кремль передал его в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

В 2014 году Москва <...> присоединила Крым. Его возврат стал краеугольным камнем путинского политического наследия, маркером непримиримости России по отношению к Западу и доказательством Путиным того, что постсоветская эпоха унижения Москвы закончилась. Присоединение Крыма стало очень популярным в России. За пределами страны статус Крыма однозначен: он признан на международном уровне территорией Украины. Суверенитет Украины будет неполным до тех пор, пока Россия не откажется от Крыма. Существующие вокруг полуострова проблемы снизят шансы Украины на вступление в западные институты, такие как НАТО и Европейский Союз. Обе организации не решаются принимать новых членов с нерешенными территориальными спорами, и это одна из причин, по которой Путин хочет навсегда закрепить Крым за Россией. Но ничто из этого не может предотвратить битву за полуостров. Битву, в которой победа России не обязательно гарантирована. Если она состоится, то возникнут три угрозы.

Наиболее опасной является перспектива ядерной эскалации. После начала СВО в феврале 2022 года Путину пришлось изменить свои военные цели <...>. Так называемая спецоперация по закреплению территории в Донбассе на самом деле была максималистской битвой против Украины. С тех пор Путин приказал провести частичную мобилизацию, объявил войну Западу и присоединил четыре области, ранее входившие в состав Украины. За действиями Путина последовали скрытые ядерные угрозы. Киев разоблачил их как "пустые", заняв большие участки недавно утраченной территории, на что Москва не ответила ядерной эскалацией.

Однако то, что было обманом в Херсоне, может совсем не быть блефом в Крыму. Крым занимает особое место в российской истории и культуре и для Путина, и для многих россиян. Он занимает видное положение в истории Второй мировой войны, которую так горячо воспринимает путинская Россия. Для поколений граждан курортный полуостров был праздничной идиллией, аналогичной Флориде и Калифорнии в Соединенных Штатах. Этот регион также играет большую роль и в русской литературе, в частности, в "Севастопольских рассказах" Толстого (1855 год), "Острове Крым" Василия Аксенова (1981 год) и других произведениях. Политически Крым был самым близким к России регионом Украины до 2014 года, и многие из его 2,4 миллиона жителей придерживаются пророссийских взглядов. <...>

Присоединение Крыма — знаковое достижение Путина, призванное продемонстрировать постсоветское восстановление власти России, масштабы ее военной мощи и блеск путинской стратегической проницательности. Он с гордостью заявлял русскому народу, что переиграл Запад в Крыму. Построив такой нарратив, Путин стал бы его жертвой, если бы Украина "вернула" себе полуостров. Он стал бы тем, кого в конце концов самого перехитрили.

Крым — больше, чем просто символ путинской России. Он имеет большое стратегическое значение для любой страны, которая им обладает. Он позволил Москве осуществить военно-морскую блокаду Украины, став главной точкой экономического давления на Киев в военном конфликте. В Крыму более двух столетий базировался российский Черноморский флот. После распада Советского Союза в 1991 году Москва и Киев заключили соглашение, согласно которому Россия арендовала порт Севастополь у Украины и которое продлилось до 2014 года. Укрепление российского контроля над Севастополем — ради флота — было ключевой причиной присоединения полуострова Россией. В отличие от Херсона, Крым может быть настоящей "красной линией" для Путина.

Во-вторых, даже если бы около 30 тысяч квадратных километров Крыма Украине было бы можно завоевать, то Киеву было бы нелегко держать этот регион под контролем. Полуостров находится под управлением РФ с 2014 года. Какой эффект имело это управление, трудно судить. Но, живя по российскому законодательству, многие люди Крыма являются и считают себя гражданами России. Может, к украинским солдатам где-то на Украине и относятся как к освободителям, но они наверняка не будут повсеместно приветствоваться населением Крыма, которое больше, чем население Латвии или тем более Эстонии. Киеву предстояло бы решить, предать ли суду крымских коллаборационистов и политических лидеров или объявить амнистию. Любой вариант вызвал бы политические разногласия. Сложности восстановления власти Украины в Крыму во время военного конфликта могут негативно сказаться на глобальном имидже Киева в то время, когда украинское правительство так нуждается в положительной репутации, чтобы заручиться военной и экономической поддержкой Запада.

Третья угроза — это потенциальный раскол альянса, поддерживающего Украину. На протяжении всего конфликта Киев и его западные партнеры добились значительной степени сплоченности, хотя, конечно, есть и серьезные расхождения. Украина борется за свое выживание и хочет более активного участия Запада в военном противостоянии с Россией. Но ее союзники обеспокоены опасностью эскалации напряженности в отношениях с Москвой, обладающей ядерным оружием, и предпочли не задействовать собственные войска на территории Украины.

Крым станет серьезным испытанием для коалиции. Большинство центрально- и восточноевропейских союзников всегда будут поддерживать Украину. Они склонны считать путинские ядерные угрозы в корне несерьезными. Другие страны, поддерживающие Киев, имеют другие расчеты и гораздо больше обеспокоены рисками эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США. Бразилия, Китай, Индия и другие страны глобального Юга стремятся как можно быстрее положить конец конфликту и его многочисленным глобальным последствиям. Они относятся к Крыму индифферентно, не желая признавать его частью России, но стремясь к тому, чтобы вся эта проблема исчезла вовсе.

Большой альянс

До сих пор коалиция, поддерживающая Украину, мудро избегала объявления конкретных целей военного конфликта, предоставляя Киеву максимальное пространство для маневра. В октябре "Большая семерка" опубликовала коммюнике, призывающее к "справедливому миру" и уходу России с территории Украины. Остается неясным, будет ли этот справедливый мир достигнут путем вытеснения российских сил с Украины (включая Крым) военными средствами или путем переговоров и урегулирования, которые потребуют компромиссов с Путиным.

Теоретически быстрый захват Крыма может обезопасить Украину от будущего использования полуострова Россией в качестве плацдарма, положив конец конфликту на условиях Киева. На практике это может привести к ядерной эскалации и будет очень дорого стоить для Украины, пока конфликт идет в других частях страны, поскольку запасы боеприпасов, имеющихся у страны, уменьшаются, а Россия предпринимает жестокие атаки на всю ее систему электрогенерации и электроснабжения.

Украина должна держать Крым в напряжении <...> Она должна продвигаться дальше на юг в Херсонской области, демонстрируя, что полуостров и его водоснабжение находятся в пределах досягаемости ВСУ. Угроза вторжения не должна сниматься с повестки дня. Это даст Киеву реальную силу в отношении Москвы и рычаги влияния в потенциальных переговорах. Учитывая зацикленность Путина на Крыме, это может быть вообще самая большая сила, которая есть у Украины. Угрожая захватом полуострова и при одновременном военном давлении на Россию на самой Украине Киев может если не предотвратить использование Путиным ядерного оружия в конфликте, то серьезно снизить риск этого.

Между тем укрепление противоракетной и противовоздушной обороны Украины и содействие ее продвижению на северо-восток и юго-восток являются важными краткосрочными и среднесрочными задачами Запада. Киев должен стремиться разрушить "сухопутный мост" в Крым, которого Москва давно жаждала и за который она жестоко боролась. Если ВСУ добьются здесь успеха, они смогут вбить клин между российскими силами на юге и востоке, продвинувшись к Мелитополю и далее к Азовскому морю. Разрушение российского контроля над этими территориями на востоке и юге усилило бы общую нестабильность позиций армии РФ на Украине и непопулярность конфликта в России.

Украина и ее сторонники должны уверенно подходить к вопросу о Крыме.

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Со временем проявившиеся в ходе СВО слабости России и активы Запада и Украины дадут о себе знать. Когда это произойдет, могут открыться и новые возможности для решения вопроса о Крыме.

Авторы: Лиана Фикс (Liana Fix) — член Совета Европы по международным отношениям и автор книги "Новая немецкая держава? Роль Германии в европейской политике России". Майкл Киммадж (Michael Kimmage) — профессор истории Католического университета Америки и старший научный сотрудник CSIS. С 2014 по 2016 год работал в Департаменте политического планирования государственного департамента США, где занимался вопросами России и Украины.