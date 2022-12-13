Путин ответит на атаки Украины. У него еще много ресурсов

Yahoo News Japan: Путин ответит на украинские удары по территории России

Украина перешла черту, пишет в Yahoo News Japan бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ. Ее удар по российским авиабазам приведет к эскалации конфликта и непременно его затянет, ведь Путин не оставит это без ответа. Пути к миру пока не видно, считает политик.

Ёити Масудзоэ

Удары украинских беспилотников по России выходят за рамки планов США. Признаков прекращения огня пока нет.

На Украине продолжается вооруженный конфликт. Москва нанесла удары по ее электростанциям и другим объектам энергетики, что привело к серьезным перебоям в подаче электроэнергии и отсутствию отопления и принесло украинцам большие жизненные трудности. При военной поддержке Запада Киев дает отпор. Он даже атаковал авиабазы на территории России.

Упражнение "атака вражеской авиабазы"

5 декабря на двух российских авиабазах произошли взрывы, возникшие в результате атак украинских беспилотников.

Одной из них является авиабаза Дягилево в Рязанской области, расположенная в 200 километрах к юго-востоку от Москвы и в 800 километрах от Киева.

Другая — авиабаза Энгельс в Саратовской области, более чем в 1000 километров от Киева и в 500 километрах от границы с Украиной. На базе находилось более 30 бомбардировщиков, два из которых — дальние стратегические бомбардировщики Туполев Ту-95 — получили повреждения.

Кроме того, 6 декабря нефтебаза на аэродроме в Курской области, в 90 километрах от границы с Украиной, тоже подверглась атаке беспилотника и загорелась. Это также сделал ее БПЛА.

Переход Украиной границ и нападение на регионы России может привести к эскалации конфликта. Поэтому страны НАТО, в том числе США, отказались поставлять Киеву оружие большой дальности, способное проникнуть глубоко на территорию России.

Что касается атаки беспилотников, то госсекретарь США Блинкен пояснил: "Мы не поощряем Украину и не позволяем ей наносить удары по российской территории".

Предполагается, что использованный беспилотник является разведывательным летательным аппаратом Ту-141, который был произведен в советское время и модифицирован для атаки путем улучшения функции наведения. Украинская государственная оружейная компания объявила 4 декабря, что располагает находящимся на завершающей стадии доработки тяжелым беспилотником с максимальной дальностью полета 1000 километров. Можно с уверенностью предположить, что на этот раз он использовался в тестовом режиме.

Учитывая военный конфликт на Украине, разработку ядерных ракет Северной Кореей и возможную чрезвычайную ситуацию (то есть военный конфликт вокруг Тайваня), Япония планирует серьезный сдвиг в своей оборонной политике с акцентом на том, чтобы получить "возможность атаковать базы противника". Киеву удалось приобрести именно такую способность с применением собственного отечественного оружия.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил: "Мы не будем мешать Украине наращивать свои собственные военные возможности", — и занял позицию, позволяющую ей обладать собственным наступательным оружием большой дальности.

Шок для России

Недавняя атака украинских беспилотников, проникших вглубь российской территории, сильно повлияла на военное руководство страны. Тот факт, что нападению подверглась отечественная авиабаза стратегической авиации, ясно показывает, что сеть ее противовоздушной обороны требует серьезной реорганизации.

Путин, похоже, очень серьезно отнесся к ситуации и 6 декабря провел в Москве совещание по вопросам безопасности. Сейчас он явно обдумывает те меры, которые Россия может принять в ответ на столь дерзкую атаку Украины.

В этом контексте Путин посетил частично, но быстро отремонтированный Крымский мост, взорванный Украиной, и даже проехал по нему за рулем автомобиля. Цель состояла в том, чтобы показать твердое намерение сохранить контроль над Крымом.

Теперь необходимо обратить самое пристальное внимание на масштаб возмездия со стороны России.

Москва назвала свои действия на Украине "специальной военной операцией". Впрочем, сейчас, когда ВСУ уже наносят удары по российской земле, Кремль вполне может позиционировать этот военный конфликт как "отечественную войну". <...>

В России во время гражданской войны после революции 1917 года большевики приняли политику "военного коммунизма" для продолжения закупки оружия и продовольствия для городов и Красной армии.

Сутью этой политики был централизованный контроль: национализация всех предприятий, государственная монополия внешней торговли, система реквизиций зерна и распределение предметов первой необходимости. Эта политика обернулась народным бедствием, повсюду происходили забастовки и крестьянские восстания. Воспользовавшись гражданской войной, большевики попытались сразу же реализовать коммунистическое общество, как его представлял себе Маркс, но сделать это быстро не получилось, поэтому Ленин был вынужден перейти к НЭПу (новой экономической политике), чтобы ослабить жесткость режима.

На этот раз Россия наверняка не вернется к коммунистической системе военного времени столетней давности. 8 декабря Путин заявил, что "специальная военная операция" будет "длительным процессом", но дал понять, что "дополнительная мобилизация не требуется". "Говорить о дополнительной мобилизации в этих условиях не имеет смысла. Она не нужна ни государству, ни Минобороны", — сказал он.

Путин также упомянул о ядерном оружии, подчеркнув, что оно есть у России как средство ответа, а не как упреждающий удар, сказав: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. Но мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть".

Путин также раскритиковал массированное размещение американского ядерного оружия в Европе, заявив, что "многие в России обеспокоены тем, что в мире нависла угроза ядерной войны".

Гордясь тем, что Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье вошли в состав России, он оправдывал СВО, сравнивая себя с Петром Великим и говоря: "Петр Великий тоже боролся за продвижение в Азовское море".

Путин не откажется от своих целей. Военные действия явно затягиваются.

Подготовка к долгому военному конфликту

Такой контроль, как при коммунизме военного времени, невозможен в сегодняшней России, пережившей распад Советского Союза. В этом смысле она не будет сразу переходить к полномасштабной мобилизационной системе. Однако, если конфликт с Украиной затянется надолго, усиление госконтроля в стране будет неизбежным.

Однако следует отчетливо понимать, что, в отличие от сталинской эпохи, сегодняшняя Россия — это мощная страна, чрезвычайно богатая природными ресурсами. Она зарабатывает иностранную валюту, экспортируя нефть, природный газ, зерновые, металлы и другие товары. Даже если ЕС и принял решение о потолке цен на российскую нефть, мировая стоимость черного золота, скорее всего, вырастет, а Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу, что не повредит Москве.

В этом году в России собран рекордный урожай зерновых и большая их часть — около 47 миллионов тонн одной только пшеницы — пойдут на экспорт. Мировые цены на пшеницу упали только потому, что Москва выпустила на международный рынок свои огромные запасы этого злака.

Сегодня в мире больше стран, включая таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, которые не присоединились к экономическим санкциям против России.

В этом смысле принудить Кремль к прекращению огня с помощью экономических ограничений будет непросто. Другими словами, Россия еще достаточно сильна экономически, материально и финансово, чтобы выдержать длительную экономическую осаду.

Однако и Киев собирается воевать до победы, но только до тех пор, пока продолжается военная поддержка Запада. С помощью "генерала Мороза" российская атака на энергетическую инфраструктуру Украины нарушит жизнь народа и в худшем случае может даже привести к смертям украинцев от холода и голода. Международное сообщество продолжит оказывать помощь Киеву, но из-за высоких цен на энергоносители и множества других факторов в западных странах накапливается "усталость от Украины". Будем надеяться, что эти настроения будут влиять на прекращение огня, но пока, как представляется, ни Москва, ни Киев не готовы к этому.

Завтра это коснется и Японии

Три прибалтийские страны, близко расположенные к великой державе России, были когда-то оккупированы Советским Союзом. Они на себе испытали, как трудно сохранить независимость перед лицом России. Неудивительно, что все восточноевропейские государства, находившиеся под "игом" СССР, вступили в НАТО.

В свете российской спецоперации на Украине даже Финляндия, избравшая когда-то пророссийский путь, и Швеция, придерживавшаяся нейтральной политики, подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Москва согласится на переговоры о прекращении конфликта, западные страны должны будут учитывать потребности России в области безопасности. Прибалтика и Украина категорически против. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс возразил, что только "пока Россия не нападает, не аннексирует и не оккупирует своих соседей, мы будем в безопасности".

В связи с этим, оглядываясь назад, на историю, можно вспомнить, что Франция построила дружеские отношения с Россией (Советским Союзом), чтобы сдерживать своего соседа Германию. В России высшие сословия свободно говорили по-французски. Когда читаешь произведения Толстого, везде фигурирует французский язык.

Вот в этом и проявляется разница в подходах к России между великой державой Францией и тремя маленькими прибалтийскими государствами, которые излишне нагнетают якобы существующую для них угрозу.

Если смотреть на вещи реально, то в нынешних обстоятельствах нет других крупных держав, кроме США, которые могли бы способствовать прекращению огня. Однако, поскольку мы не можем ожидать от президента Байдена креативного лидерства, то, к сожалению, должны признать, что пока путей к миру в украинском конфликте не просматривается.

Автор: Ёити Масудзоэ (Yoichi Masuzoe) — видный японский политик. Член верхней палаты советников парламента Японии (2001-2007; 2010-2014), министр здравоохранения, труда и социального обеспечения (2007- 2010), губернатор столичной префектуры Токио (2014-2016). Лидер "Японской партии реформ". Директор "Института политико-экономических исследований Масудзоэ". Пользуется авторитетом в политических кругах страны. Автор многочисленных книг.