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РИА Новости

Россия анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, заявили в Кремле

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Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце
Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Песков: Россия анализирует военные доктрины в мире, смотрит на развитие ситуации

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару, не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, РФ анализирует ситуацию с военными доктринами в мире, смотрит, как развивается ситуация, над вопросом пока работают эксперты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара.

"Речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что это идет постоянно мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок", - сказал Песков.

Он отметил, что "на экспертном уровне это постоянно анализируется".

"В том числе, с учетом того, как развивается общая ситуация", - пояснил пресс-секретарь президента.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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