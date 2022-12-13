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ТАСС

Созданный школьниками "Сириуса" первый космический зондовый микроскоп запустят в 2023 году

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Аппарат позволит выяснить, как повреждается поверхность аппаратов в открытом космосе, сообщили в пресс-службе "Сириуса"

СИРИУС /Федеральная территория/, 12 декабря. /ТАСС/. Первый космический зондовый микроскоп, созданный талантливыми школьниками, запустят на орбиту Земли в 2023 году. Аппарат позволит выяснить, как повреждается поверхность аппаратов в открытом космосе, сообщила пресс-служба "Сириуса" в понедельник.

"Роскосмос запустит на орбиту сканирующий зондовый микроскоп, который разработан совместно с российскими школьниками в рамках программы "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус". Аппарат позволит получать изображения поверхности материалов в условиях открытого космоса и решать задачи создания новых материалов. Запуск запланирован на май 2023 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после вывода на орбиту, аппарат будет с нанометровой точностью сканировать поверхность зеркала из золота, которая подвергается всему спектру воздействий открытого космоса. Снимки поверхностей будут передаваться по радиосвязи на Землю, чтобы специалисты могли оценить процессы разрушения материалов в условиях космоса.

"Благодаря этой разработке создана большая образовательная программа с встроенной в нее серьезной научно-исследовательской задачей. Ребята со всей страны в команде направления "Нанотехнологии" будут обрабатывать поступающие с микроскопа данные. Это первая в России попытка вместе со школьниками создать реальный массив big data для конкретной практической цели и выполнить распределенный анализ", приводит пресс-служба слова методиста направления "Нанотехнологии" ОЦ "Сириус" Юрия Хрипунова.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" - это масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. В этом году в конкурсе впервые могут принимать участие школьники из стран СНГ. В конкурсе принимают участие ученики школ и учреждений среднего профессионального образования уровня 7 - 11 классов. 

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