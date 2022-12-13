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ТАСС

Премьер Украины призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc

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Танки Leclerc
Танки Leclerc.
Источник изображения: armyrecognition.com

По данным Le Monde, к настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ "Цезарь", еще от 6 до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc. С такой просьбой он обратился в эфире французского телеканала LCI.

"Нам понадобится оружие, в том числе реактивные снаряды, которые мы используем каждый день", - сказал Шмыгаль. "Мы просим направить нам танки, а именно французские танки Leclerc", - отметил он.

Ранее газета Le Monde сообщила, что запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены.

К настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ "Цезарь", еще от 6 до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием, по данным газеты Le Monde, Париж планирует передать Киеву из числа "Цезарей", заказанных Данией. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило передачу Украине 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Помимо гаубиц, Франция уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты "Милан", переносные зенитные ракетные комплексы "Мистраль", обмундирование, сухпайки, средства радиационной, химической и биологический защиты, аптечки. Также, согласно данным газеты, Париж передал Киеву снаряды и патроны "всех калибров" и топливо. 

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Leclerc
Мистраль (Mistral)
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