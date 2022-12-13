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ТАСС

Россия и США разрабатывают системы удаления космического мусора на орбитах

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Такова типичная картина, которую мы представляем, думая о синдроме Кесслера, ситуации, когда космический мусор сделает полеты новых космических кораблей невозможными. Как и многие распространенные представления, эта картинка целиком нереальна. Судя по раз
Такова типичная картина, которую мы представляем, думая о синдроме Кесслера, ситуации, когда космический мусор сделает полеты новых космических кораблей невозможными. Как и многие распространенные представления, эта картинка целиком нереальна. Судя по размеру объектов, на ней минимум сотни обломков в пространстве меньше одного кубического километра. Но околоземные орбиты имеют суммарный пустой объем в триллионы кубических километров. Чтобы захламить их настолько плотно, нужны квадриллионы обломков. Столько можно создать, только если наша цивилизация будет день и ночь, не покладая рук, работать только над разбрасыванием в космос нового мусора. А это крайне сомнительный сценарий.
Источник изображения: University of Miami

По словам советника генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максима Пенькова, для этого могут использовать новые технологии предупреждения столкновения с космическими объектами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые в России и США ведут разработку систем активного удаления космического мусора. Об этом в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС", опубликованном в понедельник, сообщил советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

"В качестве мер, позволяющих справиться с засоренностью космического пространства, могут быть реализованы различные методы, в том числе увеличение эксплутационного ресурса, использование новых технологий предупреждения столкновения с КО (космическими объектами - прим. ТАСС). Находясь на орбитах высотой менее 500 км, объекты в течение нескольких лет прекращают баллистическое существование. Для высот более 500 км необходимо разрабатывать системы активного удаления космического мусора. Такие разработки ведутся в России, США, а также в других государствах", - сказал он.

Пеньков отметил, что для предотвращения разрушений космических средств перед прекращением их функционирования осуществляются удаление остатков топлива из баков космических средств, разрядка батарей, размыкание зарядных линий и другие аналогические операции.

Он также напомнил, что в 2008 году были приняты "Руководящие принципы Комитета ООН по космосу по предупреждению и образованию космического мусора", которыми руководствуются ведущие космические страны в своей деятельности. 

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