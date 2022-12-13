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ЦАМТО

В Польшу доставлена третья партия ББМ "Кугар"

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Cougar
Cougar (машина с защитой от мин и засад (MRAP)), (США).

ЦАМТО, 12 декабря. Министерство национальной обороны Польши на своей странице в Twitter сообщило о доставке из США очередной партии из 63 боевых бронированных машин "Кугар" с колесной формулой 4x4 класса MRAP.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши (в настоящее время – Агентство вооружений) объявил о подписании правительствами Польши и США соглашения на поставку 300 бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4. Стоимость заказа составляет 27,5 млн. долл. Контракт также включает сопутствующий пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

Машины класса MRAP (с усиленной противоминной защитой) закупаются из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Первоначально поставка всех бронемашин была запланирована на первый квартал 2022 года, но отстала от графика. Первая партия бронемашин (71 ед.) была доставлена в Польшу 20 июня 2022 года. 2 июля в страну прибыла вторая партия бронемашин, в состав которой вошло более 140 ед. "Кугар". В августе началась поставка бронемашин в подразделения ВС Польши.

ББМ "Кугар" с колесной формулой 4х4 предназначена для выполнения задач патрулирования, сопровождения колонн и транспортировки вооружения, оснащена корпусом-монококом с V-образным днищем, обеспечивает перевозку двух членов экипажа и четырех десантников. Машина оборудована двигателем мощностью 330 л.с., автоматической трансмиссией, может развивать максимальную скорость 105 км/ч, запас хода – 670 км. "Кугар" может оборудоваться турелью с открытым верхом, вооруженной 12,7-мм пулеметом или одним 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту расчета от взрыва ВВ до 7 кг в тротиловом эквиваленте под корпусом и 14 кг в тротиловом эквиваленте под колесами.

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Польша
США
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