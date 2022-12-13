В Китае назвали обвинения от главы НАСА следствием недостатка уверенности в собственных силах

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В интервью, опубликованном в воскресенье, глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон в очередной раз раскритиковал космические программы Китая и пообещал победить Китай в «лунной гонке». Последний шквал нападок был расценен в Поднебесной как отражение недостатка уверенности в реализации собственных космических планов США, а также опасного менталитета времен холодной войны.

По словам китайского эксперта, космического аналитика и телекомментатора Сонг Чжунпина, очередная шумиха Нельсона относительно китайской космической программы на самом деле является распространенным приемом NASA, использующим внешний предлог, чтобы побудить Конгресс США выделить дополнительные средства.

Нельсон же считает, что Китай «очень скрытен» в отношении космических программ. По его мнению, США превзойдут Китай в плане отправки пилотируемого космического корабля на Луну.

У обеих стран схожие взгляды на запуск лунного зонда с экипажем в следующем десятилетии. Китай объявил, что его пилотируемая ракета для миссии, как ожидается, будет построена к 2030 году, в то время как НАСА перенесло высадку на Луну на 2025 год.

Китай никогда не говорил, что стремится участвовать в так называемой космической гонке с США

- сказал китайский эксперт, отметив, что прошлые гонки с Советским Союзом и мышление времен холодной войны загнали США в ловушку.

Фактически, публичные нападки на космические программы Китая стали нормой для НАСА в последние несколько месяцев. В сентябре Нельсон обвинил Китай в отсутствии необходимой прозрачности в «космических» вопросах. В июле глава НАСА открыто заявил, что Китай «пытается оккупировать Луну». В мае он заявил, что Китай украл космические технологии США.

Сонг назвал подобные обвинения необоснованными и неоправданными, утверждая, что Китай всегда придерживался открытой позиции в космическом секторе.

Стремительное превращение Китая в последние десятилетия в космическую державу вызывает у Вашингтона большую тревогу. Напомним, что в 2011 году Конгресс США принял поправку Вольфа, закон, запрещающий НАСА сотрудничать с Китаем и аффилированными с Китаем организациями.

Теперь, когда Китай вышел в высший эшелон космических держав со своими инновациями, США начинают беспокоиться еще больше

- отметил Сонг.

По мнению китайских аналитиков, такое узкое мышление и подход США не только не помогут технологическому развитию двух стран, но и могут даже затмить прогресс человеческих технологий.

Сонг отметил, что если бы США могли относиться к Китаю как к партнеру, а не как к врагу, это способствовало бы продвижению человечества в исследовании космоса.