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Ранее нейтральная, а сегодня находящаяся на завершающем этапе вступления в НАТО, Швеция, намерена передать Украине вооружения на сумму более чем 284 млн. долларов.

Инициативу, исходящую от правительства страны, еще в середине прошлого месяца поддержал шведский парламент. Сообщается, что в пакет военной помощи для ВСУ войдут комплексы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, бронеавтомобили, а также форма и средства защиты.

В то же время, планов на поставку Киеву истребительной авиации у Стокгольма нет. О том, что его страна не станет передавать ВСУ самолеты JAS Gripen, заявил главы военного ведомства Швеции Пол Йонсон в ходе визита в Одессу, о чем пишет издание Aftonbladet.

В ближайшее время планов по отправке Gripen на Украину нет

- цитирует шведская газета высокопоставленного военного.

Стоит отметить, что за последние месяцы в ВСУ численность личного состава, как и количество вооружения, значительно поубавились. Сообщается, что только за осенний период в районе Артемовска украинская армия потеряла более сотни танков.

В то же время, США и их партнеры не перестают отправлять на Украину всё новые партии вооружения, тем самым пытаясь максимально оттянуть поражение киевских властей и ослабить Россию.