Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-20

Они предназначены для научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий

ШАНХАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Китай осуществил в понедельник запуск двух экспериментальных спутников Shiyan-20A и Shiyan-20B. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 16:22 по местному времени (11:22 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4С ("Чанчжэн-4-си").

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий.

Нынешний запуск стал 454-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".