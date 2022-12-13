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ТАСС

Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-20

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Ракета-носитель «Чанчжэн-4С»
Ракета-носитель «Чанчжэн-4С».
Источник изображения: Global Look Press/Wang Jiangbo

Они предназначены для научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий

ШАНХАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Китай осуществил в понедельник запуск двух экспериментальных спутников Shiyan-20A и Shiyan-20B. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 16:22 по местному времени (11:22 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4С ("Чанчжэн-4-си").

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий.

Нынешний запуск стал 454-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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