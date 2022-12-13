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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о технических характеристиках БМПТ «Терминатор»

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Военный эксперт Леонков: БМПТ «Терминатор» — универсальная машина, способная эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника

Военный эксперт Алексей Леонков 12 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«Это универсальная машина. Она вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУРов, чтобы позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника. БМПТ обкатывались в Сирии. В зоне военной спецоперации она неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной. Машина эффективная, и ей трудно противостоять. Но это не значит, что БМПТ не надо модернизировать. Думаю, машина скоро претерпит изменения», — сказал он.

Сейчас в зоне спецоперации продолжается обкатка «Терминатора», накапливается опыт применения, уверен эксперт.

«Многие военные эксперты говорили, что для БМПТ мало 30-миллиметровых пушек, нужно 57 мм. С такой пушкой огневая мощь машины значительно вырастет, машина станет лучше. Боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой у нас уже есть — на зенитном артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО». По результатам боевой работы в зоне СВО решится судьба БМПТ, наметятся пути модернизации», — заключил Леонков.

Накануне командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал «РИА Новости», что украинские военные остерегаются российских БМПТ «Терминатор». Механик-водитель одного из «Терминаторов» отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России еще в 2018 году.

Также в воскресенье заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим киевский режим.


Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
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БМПТ Рамка-99
Деривация-ПВО
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