Французский "Рафаль-М" обошел американский F/A-18E/F "Супер Хорнет" в тендере ВМС Индии

ЦАМТО, 12 декабря. Истребитель "Рафаль-М" французской компании Dassault Aviation стал лидером в тендере, предусматривающем приобретение 26 многоцелевых палубных истребителей для авианосца "Викрант" (Vikrant).

Как сообщает Hindustan Times, французский "Рафаль-М" обошел единственного претендента – F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет" американской Boeing по программе MRCBF (Multi-Role Carrier-Borne Fighter).

Авиационное командование ВМС Индии на днях представило отчет о проведении оценочных испытаний, которые проводились с января этого года на базе "Ханса" в Гоа. На основании этого отчета Министерство обороны Индии примет окончательное решение о выборе победителя тендера.

Согласно отчету, "Рафаль-М" признан предпочтительным вариантом для удовлетворения эксплуатационных требований и критериев ВМС Индии по сравнению с F/A-18 "Супер Хорнет".

Пока не сообщается, когда Минобороны Индии примет окончательное решение по закупке, чему должно предшествовать заседание и одобрение комитетом Кабинета министров по безопасности (CCS).

Напомним, что ВМС Индии в рамках межправительственного соглашения по результатам тендера планируют закупить 26 палубных истребителей для комплектации в будущем первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

Авианосец ВМС Индии "Викрамадитья" в настоящее время оснащен истребителями МиГ-29К/КУБ российского производства. Полеты с "Викрант" также на данный момент выполняют МиГ-29К/КУБ.

Ожидается, что в дальнейшем авианосцы собственной постройки будут комплектоваться палубными истребителями LCA "Теджас" (LCA Navy) индийского производства (по плану готовность прототипа ожидается в 2026 году, серийное производство – с 2032 года), а до этого планируется закупка новых самолетов во Франции, либо в США.

Пока от идеи комплектации авианосцев палубной версией LCA пришлось отказаться из-за "незрелости" технологий. Таким образом, будут закуплены 26 самолетов по результатам тендера.

По оценке ЦАМТО, учитывая последние тенденции в экономике Индии по развитию национального производства, особенно в оборонной сфере, сделка с большой долей вероятности может не состояться.