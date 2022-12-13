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Военное обозрение

Пресса США: Ослабление американской армии может повлечь за собой новые мировые войны

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным, предоставленным американским журналом The Atlantic, над Соединёнными Штатами всерьёз нависла угроза потери своего военно-технологического превосходства в мире. По мнению авторов, ослабление их армии может повлечь за собой новые мировые войны.

Усилия Пентагона по восстановлению технологического преимущества ВС США начались, как пишет издание, ещё лет 6 назад, став ответом на столь стремительное развитие военно-технического потенциала Китая, выступающего главным конкурентом для Штатов. На протяжении многих десятилетий, большая часть американских граждан не переставала свято верить в доминирование своей страны в качестве гаранта мирового порядка. Превосходство Вашингтона в военном плане давало возможности для глобализации, обеспечивая, как утверждают американские авторы, свободу торговли и открывая доступ американским компаниям к невиданным по масштабам долларовым инвестициям. Всё это в конечном итоге позволило цифровизировать экономику, благодаря созданию мировой сети передачи данных. Другими словами, всё это позволило взять США мировую экономику под свой колпак.

Примечателен и тот факт, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пристально следила за военными операциями американских военных на протяжении последних 30 лет, параллельно перенимая опыт США в ведении военных кампаний. Инвестиции КНР в свою армию достигли беспрецедентных масштабов, а наращивание её вооружённых сил продолжается бурными темпами. Успешное испытание ВС Китая своей гиперзвуковой ракеты в прошлом году лишний раз продемонстрировало мощь, которую удалось достигнуть Пекину в военном плане, бросая серьёзным вызов Вашингтону и его союзникам.

Появление дронов у многих государств, усиление кибератак, угрозы космическом пространстве – далеко ещё не все новые средства ведения войн. По мере дальнейшего развития военных технологий, существенная роль будет отводиться искусственному интеллекту (ИИ), который лишь обострит противостояние США и КНР. В этом контексте было бы не лишним упомянуть и Россию – стратегического партнёра Китая, обретшего свою военно-технологическую мощь.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают авторы публикации, все эти новшества их [Соединённых Штатов] соперников, вынуждают американские власти разработать новую стратегию своей национальной безопасности, ведь все внешние вызовы, с которыми сталкивается страна, серьёзно подрывают её демократические принципы. Возможный возврат контроля над Тайванем Китаем не исключён даже и силовым путём, как заявлял Си Цзиньпин на прошедшем съезде Коммунистической партии Китая (КПК), а последствия этого конфликта могут оказаться даже хуже украинского кризиса.

Только новейшие технологии ВС США помогут определить ведение войн в ближайшие десятилетия, сделав американскую армию более стойкой. Они же позволят избежать новых мировых войн

- резюмирует The Atlantic.

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Китай
Россия
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