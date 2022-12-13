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ТАСС

Количество опасных сближений российских спутников с мусором выросло почти вдвое

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Мусор на орбите
Мусор на орбите.
Источник изображения: Depositphotos

Как сообщил советник гендиректора "ЦНИИмаш" Максим Пеньков, в 2022 году зафиксировано около 70 тыс. сближений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество опасных сближений российских спутников и МКС с космическим мусором в 2022 году составило около 70 тыс., тогда как в течение предыдущего года было зафиксировано более 40 тыс. подобных случаев. Об этом в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС", опубликованном в понедельник, сообщил советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

Число случаев опасных сближений российских космических аппаратов (КА) на орбите с мусором выросло в том числе и потому, что развертывание США спутниковой группировки Starlink привело к увеличению общего числа техногенных космических объектов в околоземном пространстве. "Так, в 2021 году по этой причине количество опасных сближений с МКС и КА российской орбитальной группировки увеличилось на 47%", - подчеркнул Пеньков.

"В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами. <...> За текущий год было выявлено порядка 70 тыс. опасных сближений космических аппаратов российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией, с потенциально опасными техногенными космическими объектами. В течение 2021 года было зафиксировано более 40 тыс. сближений", - сказал он.

По словам Пенькова, более 75% техногенных космических объектов находятся на низких околоземных орбитах, еще примерно 15% - на высокоэллиптических орбитах, около 5% - на геостационарных и геосинхронных орбитах, 3% - на средневысоких орбитах и приблизительно 2% - на высоких околокруговых орбитах. 

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