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ТАСС

Эксперт: спутники и мусор угрожают аппаратам "ГЛОНАСС" меньше, чем низкоорбитальным

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

По словам советника гендиректора АО "ЦНИИмаш" Максима Пенькова, в случае разрушения аппарата в результате столкновения с космическим мусором качество предоставляемых услуг системы "ГЛОНАСС" может ухудшиться

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Космические аппараты (КА) и мусор на околоземной орбите несут меньшую угрозу для навигационных спутников системы "ГЛОНАСС", чем для низкоорбитальных КА. Об этом сообщил советник гендиректора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

"КА КС [космической системы] "ГЛОНАСС" функционируют в области средневысоких орбит. Высоты орбит КА КС составляет 19 100 км. Вероятность столкновения техногенных космических объектов (действующих космических аппаратов и космического мусора) с КА КС "ГЛОНАСС" значительно ниже, чем с КА в низкоорбитальной области, но это не исключает необходимость проведения всего спектра мероприятий для обеспечения их безопасности", - отметил Пеньков в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС", опубликованном в понедельник.

По словам советника гендиректора, в случае разрушения аппарата в результате столкновения с космическим мусором качество предоставляемых услуг системы "ГЛОНАСС" может ухудшиться.

"В базе данных Главного информационно-аналитического центра российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в настоящее время зарегистрировано около 26 тысяч техногенных космических объектов, 7 тысяч из которых являются действующими космическими аппаратами, а остальные относятся к техногенному космическому мусору", - добавил Пеньков.

В мае 2021 года Игорь Бакарас, который на тот момент был начальником информационно-аналитического центра ЦНИИмаш в интервью ТАСС рассказал, что на орбитах Земли находятся около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора. 

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