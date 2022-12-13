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РИА Новости

Россия не нуждается в гарантиях безопасности, считает замглавы МИД Польши

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Флаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МИД Польши: предоставление России гарантий безопасности станет стратегической ошибкой

МОСКВА, 12 декабря/ Радио Sputnik. Польша не одобряет обсуждение странами Запада вопроса о предоставлении России гарантий безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая система европейской безопасности должна учитывать интересы Москвы.

"Сегодня в дискуссии будет крайне важно оценить ситуацию и оценить прежние действия всего ЕС и НАТО. Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности", – цитирует Яблоньского РИА Новости.

Замглавы польского МИД назвал обсуждение этого вопроса "стратегической ошибкой".

"Потому что сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить", – сказал Павел Яблоньский.

Ранее радио Sputnik рассказало о позиции России по вопросу предоставления гарантий безопасности.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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