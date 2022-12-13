Зеленский сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины

Президент Украины призвал американского лидера Джо Байдена помочь с формированием системы противовоздушной обороны страны

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено в результате ракетных ударов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Зеленского.

Президент Украины также отметил помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Помимо этого, Зеленский призвал Байдена помочь с формированием противовоздушной обороны.

Ранее Байден сообщил, что провел телефонный разговор с Зеленским. Президент США подтвердил приверженность оказанию Украине экономической, гуманитарной помощи, а также содействию в области безопасности и "привлечении России к ответственности".